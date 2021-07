Lyn May relata cómo eran sus encuentros íntimos con Tin Tan: "Era como un tigre"

México.- Sin pelos en la lengua la vedette de ascendencia asiática Lyn May habló detalladamente sobre su relación con Tin Tan, uno de los comediantes más recordados de México, explicando que ella era muy joven todavía, pero él todo un hombre.

Una vez más, la polémica vedette habla sin pena sobre sus relaciones amorosas y lo qué ha sucedido en esos momentos de su vida. "Estaba yo muy joven, pero él no fue malo, me enseñó mucho porque él me enseñó de la vida, él era un bohemio, un gran artista, un maestro de la comedia", recordó.

La bailarina exótica de 68 años de edad ha tenido varias relaciones amorosas a lo largo de su vida, pero la que mantuvo con Tin Tan es una de las que más ha causado controversia y como la cereza del pastel, ella revela cómo era el famoso comediante en la cama.

"Era un poquito brusco para hacer el sexo, pero era el único defecto que yo le veía, era un señorón", reveló para una entrevista con el medio Suelta la Sopa. Asimismo, confesó entre risas que: "me dejaba toda moreteada y era como un tigre".

Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May, reconoció que Tin Tan era muy buen amante y detalles que dejaron sin habla a todos. "Ya cuando llegaba el orgasmo, pues ya se te olvida, pero al rato te ves y dices: 'Órale', pero era un muy buen amante".

Durante dicha entrevista, Lyn May también contó que se llegó a relacionar con muchos políticos, aunque no reveló nombres, pero brindó algunos detalles sobre estos: "Ellos [los políticos] siempre te regalan cosas, por ejemplo, Miguel de la Madrid a mí me regaló un reloj precioso", dijo.

También se refirió a la relación que tuvo con José López Portillo y explicó que le gustaban mucho las vedettes y ella fue la primera en su vida, refiriéndose a Sasha Montenegro, sin embargo, sufrió una golpiza por su esposa, la primera dama de aquel momento, esto al enterarse que andaba con su marido.