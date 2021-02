Lyn May revela que su inocencia le hacía pensar que su primer hijo le nacería por la boca

México. La actriz y vedette Lyn May, originaria de Acapulco, Guerrero, México, ofrece una entrevista al programa de televisión El minuto que cambió mi destino, de Gustavo Adolfo Infante, y en ella habla de aspectos de su vida personal y profesional. Relata, por ejemplo, que al encontrarse embarazada por vez primera pensaba que daría a luz por la boca.

Lyn May tenía 16 años de edad cuando se encontraba esperando a su primer hijo y cita a Gustavo Adolfo Infante que, aunque muchos no le crean, ella era una adolescente muy inocente a tal grado que tampoco se explicaba por qué le crecía su panza inexplicablemente, al estar embarazada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo nunca fui a la escuela, no sabía ni escribir, aprendí cuando comencé a ganar dinero y podía pagar ya para que me dieran clases. Cuando estaba embarazada pensaba que mi hija me saldría por la boca, era una chamaca ignorante y es que antes los padres no le enseñaban a uno nada de nada, uno tenía qué aprender."

Lyn May tenía 16 años cuando fue obligada a casarse con un marino mexicano 26 años mayor a ella, con quien ya había pasado tres años en concubinato y a Gustavo Adolfo Infante también le cuenta pasajes de lo que vivió al lado de este hombre, de quien fue víctima de violencia física y sexual.

Me pegaba porque no sabía hacer nada, no sabía hacer ni sexo, el tipo quería que yo supiera y no sabía, por eso me golpeaba. Porque llegaba tarde, por todo y a los dieciseis días que nació mi hija me fui de su lado porque le tenía pavor."

Leer más: Lyn May presume que ninguna otra tiene las curvas que ella

Y menciona también que ha tenido siete matrimonios, incluso señala que a Guillermo Calderón como el mejor esposo de todos, porque la trató como ningún otro y por eso le da el crédito de el gran amor de su vida.

Foto de Instagram

Fue y es el amor de mi vida, el más espléndido, siempre me dio mi lugar, me llevó a conocer todo el mundo en barcos, estuvimos en Europa mucho tiempo. A ese señor le debo todo y me hizo una señora."

Contrario a lo que la gente pueda pensar, ella jamás le ha pedido dinero a los hombres con los cuales ha estado en pareja, sino que estos le han dado todo lo que han querido y esa es una gran diferencia. En la misma entrevista, Lyn May reconoce que aprendió muchas cosas en la vida gracias a que su abuela se las enseñó, entre ellas cocinar, cocer, hacer pozole y por eso siempre la lleva en su corazón.

Lyn May tuvo como esposo también a Antonio Chi-Xuo, a quien conoció en 1980, un empresario y restaurantero que la adentró en el negocio de restaurantes y con él tuvo casi veinte años de matrimonio. Lamentablemente fue diasgnosticado con cáncer y en 2008 dejó de vivir, lo que la convirtió en heredera universal de todos los negocios que el señor hizo en vida.

En la misma entrevista, Lyn May evoca al cantante fallecido Juan Gabriel, quien murió en agosto de 2016 en Santa Mónica, California, y relata que le tocó conocerlo muy joven. A ella le consta que pasó muchas noches durmiendo en las calles, luego lo invitó a vivir a su casa y lo ayudó a sobresalir, pero a su parecer cambió mucho ya que hizo dinero y no le gustó que perdiera su humildad.

Foto de Instagram

Lyn May, quien según Wikipedia tiene 68 años de eda, le cuenta a El minuto que cambió mi destino que le hubiera gustado ser médico para ayudar a mucha gente, pero desafortunadamente no tuvo los medios para poder lograrlo y también que una de sus nietas siente amor por el mundo del espectáculo. Le gustaría verla crecer y desarrolarse en él, pero siente que no será posible porque ya está "en las últimas".

Leer más: La foto de Lyn May y El Santo en la que ella luce un rostro perfecto

Liliana Mendiola Mayanes es el nombre completo de Lyn May, quien en la vida supo salir adelante y abrise camino como bailarina y vedette, pero en Acapulco, Guerrero, su puerto natal, de niña y adolescente vendía caracoles y llaveros para ayudarse y salir adelante. Además consiguió formar parte de decenas de películas en el cine mexicano entre la década de los años setenta y ochenta principalmente.