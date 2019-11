Lyn May revela su posición favorita en despedida de soltera

La vedette Lyn May asegura estar enamorada del joven empresario Markos D1, con quien se casará dentro de pocos días. Ambos tuvieron ya su primera despedida de solteros y ella dijo cuál es su posición favorita a la hora de hacer el amor.

Lyn May, originaria del puerto de Acapulco, Guerrero, México, sorprendió a medios de comunicación en Ciudad de México al revelar que su posición a la hora de hacer el amor es "la del perrito".

En entrevista con programas de televisión como De Primera Mano, Lyn May da detalles de la relación sentimental que tiene con Markos D1, de quien asegura estar muy enamorada.

Este será el octavo matrimonio para Lyn May y se dice feliz a su lado. No le importa que le digan que está muy "viejita".

No me importa lo que diga la gente. ¡Me vale madr...!", responde Lyn May cuando la cuestionan respecto a su matrimonio no es un truco publicitario.