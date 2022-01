México.- Puede que la vedette mexicana Lyn May se haya caracterizado a lo largo de su carrera artística por ser una de las mujeres que no temieron dejarlo todo al descubierto y vestir los más excéntricos atuendos, pero en esta ocasión usa todo lo contrario y deja a todos boquiabiertos.

Desde su debut en el mundo del espectáculo, Lyn ha presumido de sus atributos en prendas muy descubiertas que evidencian una figura de impacto, pero ahora se olvida de estas y demuestra que con algo más cubierta puede seguir siendo el centro de atención.

Lyn May, de 69 años de edad, modeló un elegante vestido blanco que la hizo lucir muy recatada al ser muy cubierto y perfecto para estilizar su figura, presumiendo unas curvas de infarto y añadiendo un toque futurista, tal y como en las últimas veces lo ha logrado en cuestiones de moda.

Lyn May saca su lado más recatado con elegante vestido blanco

Se desconocen detalles sobre la fotografía como el día que fue tomada, el lugar y el motivo por el cual la famosa de ascendencia china estuvo luciendo fenomenal con su atuendo, pero muchos creen que se trata del día de la celebración de Año Nuevo.

En esta ocasión Lyn May no reveló detalles, como acostumbra a hacerlo, pero de igual forma los comentarios repletos de halagos y piropos no se hicieron esperar. Muchos están contentos de que la también cantante esté tomando su carrera con gran seriedad en los últimos años y aclaman sus rítmicos lanzamientos musicales.

Cabe recordar que Lyn May lanzó recientemente el éxito 'Loba', con ritmos urbanos y en tendencia, y en este de mes de enero se viene el lanzamiento de un nuevo sencillo que ha creado en honor a la comunidad LGBT+, según compartió hace algunas semanas.

