Lyn May se burla de Andrés García y asegura que no es muy dotado

Pese a que Andrés García lo ha negado, Lyn May insiste en que hace muchos años tuvo un amorío fugaz con el actor, y nuevamente volvió a dar detalles de este romance.

En el pasado, luego de que Lyn May revelara que ella y Andrés García tuvieron una relación hace muchos años, el galán de telenovelas señaló que sí hubo atracción con la vedette, pero es que nunca llegaron a nada porque en ese momento estaba saliendo con su hermana.

Ahora, Lyn May hizo una fuerte confesión acerca del actor, burlándose de su virilidad y del tamaño de su ‘miembro’ en un encuentro con medios de comunicación.

La vedette mexicana de ascendencia china, habló con la prensa acerca de diversos temas, entre ellos la relación que tuvo con el primer actor Eric del Castillo.

“Fue mi amante cuando éramos jóvenes”, dijo Lyn May acerca de del Castillo, señalando que aunque lo recuerda como un caballero lo que sucedió entre ambos es tema del pasado.

Pero fueron sus declaraciones acerca de Andrés García lo que más llamaron la atención, al burlarse del tamaño del actor, quien siempre ha sido conocido como uno de los galanes de la televisión mexicana y que hasta hoy mantiene una imagen de alta masculinidad ante las cámaras.

“Andrés García… no mucho”, dijo Lyn May haciendo un gesto con los dedos insinuando que el famoso actor no es muy dotado. “Andrés García, muy poquito. Está mejor Jorge Rivero, de la mitad de esto”, agregó mostrando el látigo que llevaba en la mano y que formaba parte de su look.

Recordemos que en el pasado, Andrés García había negado que Lyn May y él hubieran tenido un romance como la vedette presumía, asegurando que sí había atracción, pero nunca llegó a nada.

“Nos atraíamos, pero resulta que yo andaba con su hermana… Me hice a un lado y me aguanté las ganas, porque la hermana estaba mejor”, dijo el actor.