Lyn May se defiende de Eduardo Videgaray por burlarse de su cara

Lin May no se quedó de brazos cruzados y se le fue con todo al conductor Eduardo Videgaray, quien se burla constantemente de ella en su programa Que Importa de la televisora Imagen Tv, por lo que la actriz les puso un alto a sus ataques con este mensaje.

"Ya van 2 veces que Videgaray y Sr San Cristóbal se expresan mal de mi persona en Imagen Tv haciéndome bullying siendo que yo he colaborado mucho para esa televisora con todo el cariño del mundo".

"Señores, ustedes no son cómicos, ni comediantes, que lastima que se ganen el pan haciendo burlas a todos los artistas como yo con trayectoria. De la manera más atenta les pido que paren sus burlas de lo contrario me veré en la necesidad de tomar otras medidas Gracias", comentó Lyn en el comunicado.

Mientras tanto los fans de la vedette no se quedaron de brazos cruzados, por lo que decidieron apoyarla y comentar el comunicado el cual lleva poco más de 500 likes.

"Estimada Sra. Usted es una Gran estrella y ícono de México. No haga caso a esa gente sin escrúpulos", "Mis respetos para ti mucho éxito en todo como siempre", "Habemos muchos que te queremos de todo corazón y siempre", le escribieron a May.

Cabe mencionar que otra de las celebridades que ha sido criticada en redes sociales ha sido la sensual Lis Vega, quien para muchos ha ido transformando su rostro demasiado, por lo que ya se ha defendido en más de una ocasión en su Instagram.

"Te van a decir siempre que no puedes, no debes, no lo intentes que no eres capaz, ya tienes mucha edad, estas muy pequeña, ya no engordes, porque tan delgada, estas pasada de fuerte pareces hombre, vieja ridícula, dejate de hacer cosas en la cara, operada, e incluso hasta prostituta", escribió Lis Vega.