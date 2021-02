Lyn May sobre su fallecido esposo Antonio Chi: "lo desenterré, dormía con él"

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, tuvo una charla con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino" que se transmite por Imagen Televisión, donde hizo una escalofriante confesión con respecto a su fallecido esposo Antonio Chi: ¡desenterró su cadáver!

La vedette mexicana de ascendencia china y actriz del llamado "cine de ficheras", conoció en la década de los 80's a Antonio Chi-Xuo, un adinerado empresario y dueño de la cadena de restaurantes Siete Mares. Al tiempo de conocerse contrajeron matrimonio. Casi dos décadas después de su boda, en el 2004 el empresario fue diagnosticado con cáncer de próstata y aunque juntos lucharon contra esta terrible enfermedad, murió en enero de 2008.

Lyn May confesó durante la entrevista para el show "El minuto que cambió mi destino", que ante el inmenso dolor por la muerte de su esposo Antonio Chi-Xuo, desenterró su cadáver.

Sí, lo desenterré, dormía con él, lo tenía siempre en mi cama, mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía: 'no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar', y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba.

Asimismo la vedette recalcó haber vivido 25 años con el empresario, "fue un matrimonio de 25 años y no lo quería dejar ir, lo quería". Llegó el momento cuando Lyn May tuvo que aceptar la realidad y volver a sepultar el cadáver de su esposo. "Mi mamá peleaba todos los días conmigo, me hablaba todas las noches y me lo decía: 'hija no lo dejas descansar, deja que se vaya', me hablaba en todos los idiomas y yo decía: 'no, no lo voy a dejar ir', hasta que un día mi mamá me convenció".

Lyn May manifestó que Antonio Chi-Xuo fue con el único hombre con quien se casó por la iglesia, por todas las de la ley, dejando muy en claro que fue el hombre más bueno del mundo y si volviera a nacer "le pediría a la vida, a la naturaleza, a lo que exista, a Dios, que me lo volvieran a dar, fue el hombre más bueno del mundo para mí y mi familia".

Me hizo una señora, me enseñó a hacer el sexo, a sentir un orgasmo, yo nunca en la vida había sentido un orgasmo.

Cabe mencionar que antes de conocer al empresario, Liliana Mendiola Mayanes fue obligada a casarse con un marino mexicano 26 años mayor a ella, con quien ya había pasado tres años en concubinato; en repetidas ocasiones ha dicho que esta relación fue muy tormentosa, asegurando haber sufrido con esta persona abuso físico y sexual. "Me pegaba porque no sabía hacer nada; no sabía hacer sexo, era una niña, una chamaca, el tipo quería que yo supiera y no sabía: si se iba la luz, me golpeaba, si llegaba tarde, me golpeada".

La vedette afirma haberse casado por el civil en siete ocasiones y solamente una vez por la iglesia, con el empresario Antonio Chi; de todos estos matrimonios solo ha hecho públicos tres. En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante también recordó los romances que tuvo con Germán Valdés "Tin Tan", Manuel "El Loco" Valdés, Manolo Muñoz, Guillermo Calderón y varios más.

