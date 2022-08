Lyn May sorprende a todos con nuevo rostro y un look muy juvenil

México.- Es bien sabido que uno de los grandes íconos de México es Lyn May, quien se ha robado la atención de todos desde hace años, sin embargo, no siempre ha sido por razones positivas, a diferencia de esta ocasión.

Recientemente la vedette mexicana de ascendencia china causó furor entre sus seguidores luego de publicar una fotografía en la que luce irreconocible, pues se le nota mucho más joven y probando las tendencias de moda.

Lyn May dejó a todos boquiabiertos al aparecerse con un nuevo rostro, uno mucho más liso y facciones más marcadas, además de un look muy diferente, un estilo jovial que le sentó de maravilla y, por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar.

La artista se quitó varios años de encima con su nueva imagen, causando sensación en Internet, y logrando tener todas las miradas sobre ella, sobre todo luego de haber recibido varios comentarios sobre su físico, principalmente sobre su rostro.

Afortunadamente, Lyn May ha logrado someterse a distintos tratamientos estéticos para regresar a su belleza natural, cabe recordar que hace algunos años su rostro quedó completamente arruinado por malos trabajos estéticos que le hicieron.

