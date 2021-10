Lynda Carter, "La Mujer Maravilla" de los años ochenta, participará en "Wonder Woman 3"

México. La actriz Lynda Carter, inolvidable por su interpretación de "La Mujer Maravilla" en la serie original de los años 1980, tendrá una participación especial en la película “Wonder Woman 3” junto a Gal Gadot.

En varios portales de noticias se comparte que Lynda Carter, quien actualmente tiene 70 años de edad, reaparecerá en la pantalla grande en la exitosa franquicia después del cameo que se vio en “Wonder Woman 1984”.

Según la revista People, Patty Jenkins, la directora de "Wonder Woman 1984" señaló que todo el elenco estaba “extremadamente emocionado” por “Wonder Woman 3” y la producción está lista para comenzar el rodaje en la brevedad.

Hasta el momento no se ha revelado quién más además de Gal Gadot intervendrá en "Wonder Woman 3", ni de la fecha del lanzamiento y la trama de la misma, lo que sí es que la próxima película concluiría la trilogía de "Wonder Woman", planificada desde hace mucho tiempo.

Lynda Carter tiene su estrella en Hollydood. Foto de EFE

Respecto a Lynda Carter, ella es una actriz estadounidense de ascendencia irlandesa y madre mexicana y es mundialmente conocida por su interpretación de "La Mujer Maravilla" en la serie de televisión del mismo nombre, la cual estuvo en transmisión de 1975 a 1979.

Independientemente de que Lynda Carter ha intervenido en otros proyectos de cine y televisión a nivel internacional, cuarenta y dos años después de terminar su papel como "La Mujer Maravilla", sigue siendo identificada por dicho personaje en todo el mundo.

La famosa de Hollywood también ha puesto su voz en videojuegos, haciendo las voces para Nord y Orsimer (Orc) mujeres en dos juegos de ordenador para las series The Elder Scrolls, los cuales son The Elder Scrolls III: Morrowind, y The Elder Scrolls IV: Oblivion.