Lynda Carter ya no calla más y confiesa abuso sexual vivido

Continúan destapándose relatos de abuso y acoso sexual en Hollywood. La actriz Lynda Carter, la icónica "Mujer Maravilla", decidió no permanecer más en silencio y revelar que vivió en carne propia, abuso sexual.

Lynda Carter decidió romper el silencio. Foto: AP

En una entrevista concedida a The Daily Beast, Lynda Carter de 66 años de edad, indicó que en ese momento no le comentó a nadie porque temía que no le creyeran. "¿A quién vas a contar? ¿A quién vas a contar, excepto a tus amigas y a tu círculo de amigos? Dirías u oirás: 'aléjate de ese tipo'".

No obstante, Lynda Carter no quiso dar el nombre de su abusador, aunque indicó que actualmente está siendo juzgado por otros casos similares.

Lynda Carter señaló al diario The Daily Beast que espera que el movimiento #MeToo produzca un cambio duradero.

"Le pregunté a mi esposo si estaba sorprendido por todas las historias de #MeToo. 'Sí, estoy sorprendido', dijo. Pregúntele a cualquier mujer, no están sorprendidas. Ha estado sucediendo durante años. No es noticia para nosotras las mujeres, pero es nuevo para ustedes (los hombres)", aseguró.

Foto: AP

Lynda Carter se une al movimiento #MeToo

"Como víctima creo a cada mujer que denunció a Bill Cosby y al presidente Trump. No tienen por qué mentir", añadió la actriz.

Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No solo me violó a mí, abuso de un montón de mujeres.

Foto: AP

Lynda Carter tuvo que enfrentarse al machismo durante el rodaje de la serie La Mujer Maravilla. "Había un camarógrafo que hacía agujeros en mi camerino para ver cómo me cambiaba. Lo descubrieron y lo echaron", destacó. La actriz reconoció que el acoso sufrido le afectó a la hora de tratar con los hombres ya que "siempre temía que intentaran algo más".

Además, la actriz dijo que uno de los motivos por los que decidió no denunciar estas situaciones tuvo que ver con el miedo a perder el trabajo. "Te metían en una lista negra, así que sabías que nadie te iba a creer y además ibas a perder tu trabajo".