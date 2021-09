MAMAMOO comparte sus mejores recuerdos desde su debut con MooMoo, mediante su álbum compilatorio

MAMAMOO llevó a cabo un nuevo comeback con el lanzamiento de su álbum compilatorio "I say MAMAMOO: The Best", el cual contiene nuevas versiones de muchos de sus grandes éxitos como "Starry night", "HIP", "Egotistic" y más, canciones ocultas de sus pasados álbumes y el tema inédito "mumumumuch".

Cabe mencionar que esté el primer álbum que el girl group de K-Pop lanza luego de que Hwasa, Moonbyul y Solar, renovaran sus contratos con la agencia RBW (Rainbow Bridge World). En el caso de Wheein, tomó la decisión de continuar más en dicha agencia, pero seguirá siendo parte de la agrupación.

En una entrevista que las cuatro integrantes de MAMAMOO realizaron ante el lanzamiento del álbum compilatorio, Wheein comentó que "I say MAMAMOO: The Best", les permite mirar hacia atrás y ver todo lo que han hecho en los pasados siete años desde su debut. "Mientras preparábamos el álbum, me sentí muy feliz y orgullosa de poder recordar nuestros recuerdos con MooMoo".

Solar agregó: "hemos trabajado muy duro estos últimos siete años, he creado buenos recuerdo junto a mis compañeras que han trabajado duro a mi lado y para nuestros fieles MooMoo, así que me siento muy agradecida".

De izquierda a derecha: Moonbyul, Solar, Wheein y Hwasa. Foto: Rainbow Bridge World

"mumumumuch", canción principal de este comeback de la agrupación musical originaria de Corea del Sur, es un pop bailable con un bajo rítmico, que describe lo mucho que aman a alguien y cómo tener esos sentimientos, les hace brillar a ellas también.

La canción expresa el amor de MAMAMOO por sus fans, un regalo especial para MooMoo, donde les dicen lo "mumumumucho" que los aman". Una parte de la letra dice: "amar tanto como el cielo, la tierra y el mar, me gustan estas palabras, te extraño, te necesito, te amo tanto".

Hwasa externó que aunque las canciones incluidas en "I say MAMAMOO: The Best" ya se habían publicado, "teníamos la mentalidad de que las estábamos grabando por primera vez, mientras estábamos grabando, volví a grabar muchas partes porque mi tono ha cambiado mucho desde nuestro debut, cuando estaba monitoreando las grabaciones, pensé que había madurado mucho".

Describió el álbum compilatorio como "un regalo para nosotras también", asimismo lo describió como un regalo de Navidad anticipado. "Se siente así porque está repleto de una amplia variedad de cosas, quiero sentir la alegría y la emoción de desenvolver este regalo con muchas otras personas, espero que ese recuerdo dure mucho, mucho tiempo".

Por su parte Moonbyul agradeció sinceramente a MooMoo "por vigilar el crecimiento de MAMAMOO", así como por estar con ellas durante los últimos siete años: "creo que MAMAMOO ha terminado ahora una vuelta de una pista de siete años y está de vuelta en la línea de salida, espero que mires este nuevo comienzo con la misma mirada cariñosa".

Leer más: La carta de Wheein de MAMAMOO tras dejar RBW: "viviré una vida maravillosa y valiente en el futuro"