MAMAMOO lanza música más madura y toca las fibras más sensibles del fandom, con "Where are we now"

El girl group de K-Pop MAMAMOO llevó a cabo su nuevo comeback y lo hizo de manera magistral. La agrupación originaria de Corea del Sur lanzó su onceavo mini álbum "WAW (Where are we)", que incluye la poderosa balada "Where are we now" como canción principal. Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa han deleitado a MOOMOO (nombre que recibe su fandom) con música mucho más madura, demostrando que son todas unas artistas en toda la extensión de la palabra.

Cuando se anunció el comeback de MAMAMOO, los fans esperaban una canción principal como "HIP" o "AYA", sin embargo, la agrupación musical surcoreana tuvo su esperado regreso con creces, sorprendiendo a sus seguidores con un mini álbum de baladas y en verdad, sus voces erizan la piel.

"Where are we now" trata sobre personas que han estado en un largo viaje y se preguntan: "¿dónde estamos ahora?", una hermosa balada que une el potencial vocal de las cuatro integrantes de MAMAMOO, la cual refleja el pasado, el presente y el futuro. En una entrevista para el portal Soompi, el girl group comentó:

No es solo la historia de MAMAMOO, sino una historia que todos pueden compartir.

Una parte de la canción principal del mini álbum "WAW" dice "un día en un largo viaje". Las Idols señalaron que actualmente "estamos en un día de ese largo viaje llamado vida", por lo cual dan las gracias por poder estar en este viaje juntas y con sus fans.

En el tiempo que pasamos en este viaje como MAMAMOO, hemos experimentado muchas cosas que no podríamos haber experimentado solas.

Con respecto a este nuevo comeback con un mini álbum que incluye cuatro baladas ("Where are we now", "Another day", "A memory for life" y "Destiny part 2"), MAMAMOO explicó que en sus pasadas producciones han puesto muchas canciones de este tipo como B-Sides, pero esta es la primera vez en la que, incluso la canción principal, es una balada.

Esperamos mostrar una imagen más madura, así como la armonía y química de MAMAMOO, la cual hemos estado desarrollando durante mucho tiempo.

Cabe mencionar que "WAW" forma parte del proyecto "2021 Where are we" de MAMAMOO, el cual está conformado además de su mini álbum de baladas, por un concierto de verano y un documental.