"MIC Drop" de BTS se une al club de "mil millones" en YouTube; Steve Aoki celebra triunfo con megamix

Lo hemos dicho varias ocasiones y hoy lo volvemos a reiterar...¡el ARMY de BTS es el fandom más poderoso y chingón del mundo! Cuando la fiel legión de fans de "Los chicos a prueba de balas" unen fuerzas, son capaces de lograr todo aquello que se propongan a favor de la agrupación musical surcoreana integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Ahora los seguidores de Bangtan han llevado el MV "MIC Drop" en colaboración con el DJ y productor estadounidense-japonés Steve Aoki, a otro nivel.

El ARMY logró que el MV "MIC Drop" superara los mil millones de reproducciones en YouTube; cabe recordar que este video musical de BTS fue lanzado el 24 de noviembre del 2017, lo que significa que le tomó 3 años, 8 meses y 2 días alcanzar este hito.

Ahora "MIC Drop" de BTS en colaboración con Steve Aoki, se ha unido al famoso club de "mil millones" en YouTube. Anteriormente los MVs de Bangtan Sonyeondan "DNA", "Boy with luv" y "Dynamite", alcanzaron esta extraordinaria cifra de reproducciones.

A través de redes sociales Steve Aoki celebró este gran logro de "MIC Drop". El aclamado DJ y productor (cuyo nombre verdadero es Steven Hiroyuki Aoki) agradeció al ARMY de BTS por conseguir estos mil millones de reproducciones.

Mi primer video musical en hacer eso y estoy tan sorprendido; en honor a estos increíbles fans, hice una megamix de BTS con algunas ediciones y remixes, disfrutenlo.

En su canal de YouTube Steve Aoki publicó un contagioso megamix con varias canciones de BTS como "Dynamite", "Butter", "The truth untold", "Waste it on me" y por supuesto "MIC Drop".

Steve Aoki comentó que trabajar con BTS "ha sido una experiencia extraordinaria", refiriéndose a sus siete integrantes como "seres humanos increíbles y hermosos".

Es genial volver atrás en el tiempo y pensar en cómo era en ese entonces y ver a dónde han ido ahora, realmente convirtiéndose en una de las bandas más importantes de la música, punto.

Asimismo el DJ manifestó: "ha sido increíble ver todos los movimientos de baile, las portadas, los tributos, ustedes fueron más allá de la creatividad para realmente impulsar este disco y hacerlo suyo". Steve Aoki reconoció el trabajo en conjunto de BTS y ARMY:

"Han construido este puente increíble para la música en Asia, música que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, continúan rompiendo fronteras y estoy muy emocionado de saber adónde van a continuar".

"MIC Drop" es un B-Side del EP "Love Yourself: Her" que BTS lanzó en el 2017; fue compuesto por Supreme Boi, "Hitman" Bang, J-Hope, RM y Pdogg. El DJ Steve Aoki hizo una remezcla que contó con la participación del rapero Desiigner, para el que colaboraron los mismos compositores con ayuda adicional de Aoki, Desiigner, Tayla Parx, Flowsik y Shae Jacobs.

