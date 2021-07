MJ Rodríguez hace historia como la primera mujer trans nominada a mejor actriz en los Emmy

La serie ‘Pose’ continúa haciendo historia, pues además de ser una de las más vistas este año con su última temporada, arrasó en las nominaciones a los Premios Emmy de 2021.

MJ Rodríguez, una de las protagonistas de esta serie de temática LGBT+, se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada en la categoría de mejor actriz.

Leer más: Eugenio Derbez recibe su primer Emmy y lo presume en sus redes sociales

Su papel como Blanca Rodríguez-Evangelista le ha conseguido no solamente el cariño del público y un tremendo éxito como actriz y cantante, sino también una nominación a una de las categorías más importantes de la principal entrega de premios para la televisión.

Michaela Jaé Rodríguez, conocida profesional y artísticamente como MJ Rodríguez, reaccionó a su histórica nominación, afirmando sentirse finalmente vista y aceptada con su papel en ‘Pose’, creada por el famoso productor Ryan Murphy.

“Me siento muy vista. Me siento representada y más aceptada de lo que me he sentido en mucho tiempo. Siento que mis colegas ahora me ven, mis compañeros actores me ven, y la gente que está rodeada de las artes me ve”, dijo sobre su nominación al Emmy.