MK, Dior, Louis Vuitton y hasta Coppel viste Yalitza Aparicio

Lujosas marcas han vestido a Yalitza Aparicio convirtiendola en todo un icono de la moda, sin duda alguna cada día nos sorprende más la actriz de Roma.

Yalitza ha vestido lujosas marcas mexicanas y extranjeras como Dior, Louis Vuitton, Lorena Saravia, Carmen Rion, Altuzarra, Valentino, Miu Miu., entre otras, en los últimos días en la ciudad de Culiacán aparecieron espectaculares de Coppel con la actriz.

A caso... ¿Yalitza será la nueva imagen de Coppel como lo ha sido Jennifer López y Chayanne?, esta es una duda que muchos nos hacemos, pues en las calles de Culiacán aparece su foto en varios espectaculares de la tienda sinaloense.

Espectacular de Coppel con Yalitza Aparicio en Culiacán/Foto: EL DEBATE

En el canal de youtube oficial de Coppel aparece un video de Yalitza Aparicio en Holliwood donde ella cuenta que "es muy fácil perderse pero yo no me pierdo", dando entender que la fama no la ha cambiado.

Da a conocer lo que más le gusta hacer, estar en su hermosa Oaxaca, en su video relata los momentos que pasaba desde niña junto a su hermana cuando la acompañaba a cantar.

Yo encuentro la felicidad donde me crié, en las calles de mi Oaxaca"

Aunque no sepamos a ciencia cierta que contribución hará Yalitza Aparicio en Coppel su video es hermoso y lleno de emociones que deja una gran lección.

Cuando aprendes a vivir con las cosas simples de la vida tienes una gran ventajas ya no tienes miedo.- Yalitza Aparicio

Cabe recordar que la actriz oaxaqueña fue invitada a la Semana de la Moda de Nueva York a la pasarela de Michel Kors donde visitó un hermoso vestido de la marca, Yali, como le dicen de cariño, se sentó a lado de las actrices Nicole Kidman, Kate Hudson y Sutton Foster, en primera fila.