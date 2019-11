MONBEBE de Monsta X firma petición para el regreso de Wonho

MONBEBE, el fandom de Monsta X, no pierde la esperanza que Lee HoSeok (mejor conocido como Wonho) regrese a la agrupación de K-pop. Cabe recordar que el Idol decidió dejar la boy band para evitar cualquier tipo de problemas a a la banda, tras verse involucrado en un escándlo por supuesto fraude a una ex amiga.

Desde que la agencia surcoreana Starship Entertainment informó: "luego de una larga discusión con el integrante de MONSTA X, Wonho, hemos decidido que es mejor ir por caminos diferentes de manera amistosa en este punto", el fandom de Monsta X han llevado a cabo una intensa campaña en redes sociales, donde con diversos hashtags que se volvieron tendencia mundial, piden el regreso de Wonho.

Asimismo, la organización Change dio a conocer que más de 430 mil fans han firmado una petición para que Wonho vuelva a Monsta X. En dicha petición en change.org, el fandom manifiesta:

MONBEBE no quiere que Wonho se vaya, ¡Monsta X es de 7 integrantes!

El pasado 1 de noviembre Wonho compartió una carta en el de Fancafe de MONSTA X: "primero, me gustaría disculparme por no poder cumplir la promesa de que solo proporcionaría buenos recuerdos y por causar dolor a los fans. Además, me disculpo por causar preocupación a muchas personas debido a mis problemas personales. He recibido bendiciones y amor inmerecidos mientras promocioné como integrante de MONSTA X. Sinceramente, gracias por hacerme recuerdos preciosos; a los miembros que trabajaron duro conmigo y se quedaron conmigo, me gustaría decirles que estoy agradecido y que los amo. También me gustaría mostrarles mi corazón apenado".

Pero después de convertirme en aprendiz y hacer mi debut, me mantuve en el camino y trabajé duro para evitar avergonzarme de mí mismo. Estoy anunciando que me voy de MONSTA X hoy.

En su emotiva carta pidió al fandom, "por favor denle fuerza a MONSTA X".

Los integrantes no tienen nada que ver conmigo, les pido cuidadosamente que al menos les brinden apoyo y aliento.

MONBEBE espera que todas sus súplicas sean escuchadas y Wonho regrese a la agrupación muscial. Cabe resaltar que el perfil del Idol permanece en la página oficial de Monsta X, lo que ha hecho pensar al fandom que se está considerando su regreso.