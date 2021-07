MONSTA X convertidos en detectives; buscan secretos en el espacio y tiempo en "Kiss or death"

Es todo un deleite escuchar las canciones de MONSTA X y en esta ocasión no es la excepción; la aclamada boy banda de K-Pop integrada por los Idols I.M, Joohoney, Kihyun, Minhyuk, Shownu y Hyungwo, lanzó su nueva canción "Kiss or death" primeramente a través de la plataforma Universe Music, un tema con una letra muy sexy (algo muy característico de la agrupación musical surcoreana) que ha erizado la piel de Monbebe.

"Kiss or death" es una canción de género pop que contiene el poderoso encanto único de la boy band; el rap y las voces de sus seis integrantes, duplican el esplendor en una composición colorida que incluye el bajo rugiente del 808, la batería dinámica y los sintetizadores.

Una parte de la letra de la nueva canción de MONSTA X dice, "te vuelves clara como si fuera un déjà vu, moriría por ti, eres mi pasado y mi futuro, que Dios te bendiga, me sumerjo en tu universo".

Evidentemente no puedo negarlo, beso o muerte, cariño, deja que me tome un respiro o quédate, me soplas aire sin fin, mi corazón arde, mis sentidos despiertan otra vez por ti de principio a fin.