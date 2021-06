MONSTA X demuestra con su nuevo mini álbum "One of a Kind", ser un grupo sin límites

La fabulosa agrupación musical surcoreana MONSTA X llevó a cabo su nuevo comeback, con el lanzamiento de su noveno mini álbum "One of a Kind", que incluye la canción principal "Gambler", la cual fue producida por Joohoney. Recordemos que esta nueva producción discográfica de los Idols llega a siete meses del lanzamiento de su tercer álbum de larga duración, "Fatal Love".

"One of a Kind" demuestra el estilo feroz de las superestrellas del K-Pop MONSTA X, destacando el trabajo en equipo más fuerte que nunca. Cabe destacar que los integrantes de la boy band participaron en la composición de las canciones. "Es un álbum que muestra al 100 por ciento de la pureza única de MONSTA X", dijo Joohoney.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con respecto a la canción principal, "Gambler", tiene un fuerte ritmo de bajo y sonidos de guitarra eléctrica. La letra se refiere a "el amor como una apuesta"; compara la tentación en el amor con una situación en la que una persona, lleva a cabo un juego que podría ir en cualquier dirección.

Leer más: Onew, Key, Minho y el SHAWOL de SHINee despiden a Taemin; el Idol se enlistó en el servicio militar

El MV está inspirado en la aclamada película de 2001 "Ocean's 11 (La gran estafa)". Incluido sus movimientos de baile característicos Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney y I.M., interpretan una fascinante trama de atraco en el video, que se completa con una subasta secreta, un drama criminal y más.

I.M. comentó que a través de "One of a Kind", quieren dejar muy en claro que MONSTA X "es un grupo sin límite, en lugar de un grupo que se puede expresar como un color específico, creo que es realmente difícil adoptar muchos colores diferentes, así como nuestros propios estilos individuales y luego combinarlos bien como grupo".

Sobre los comentarios que esperan escuchar sobre este nuevo comeback, Kihyun manifestó que "un MONSTA X completo, ya sea música, actuación o cualquier aspecto, quiero escuchar que somos un grupo completo".

Aunque hemos estado en el escenario con muchos conceptos diferentes hasta ahora, creo que la imagen que presentamos a través de 'Gambler', te hará sentir una frescura diferente a la típica de MONSTA X.

Leer más: El ARMY mexicano disfruta del BTS Meal, el menú especial disponible en McDonald's (VIDEOS)

El mini álbum "One of a Kind" también incluye las canciones "Heaven", "Addicted", "Secrets", "BEBE", "Rotate" y una versión coreana de su canción japonesa de 2019, "Livin' It Up".

Minhyuk expresó su anhelo de poder reunirse de nuevo con Monbebe: "por mucho que esperaste, te saludaremos con nuestra mejor imagen en el escenario". Asimismo invitó al fandom a disfrutar este nuevo mini álbum, "ya que nos preparamos muy duro para este y la interpretación es increíblemente poderosa, gracias por apoyarnos siempre desde el mismo lugar, estén con nosotros también para estas promociones, los quiero".

Hyungwon agregó que siempre estaban ganando la fuerza para promover a través del amor y el apoyo que envían sus millones de fans, "por lo que no hay nada más que pueda pedir más que la curación de Monbebe a través de MONSTA X”.