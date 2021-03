MYA lleva las baladas y la calidad interpretativa en su ADN; lanzan "Fuiste mía" junto con Ha*Ash

Maxi Espindola y Agus Bernasconi, un par de talentosos cantautores quienes conforman el dúo argentino MYA, lograron poco a poco encontrar su identidad musical, logrando una fascinante conexión con su público con cada uno de sus lanzamientos. Luego de su colaboración con el cantautor chileno Mati Gómez en la "Vuelta al mundo", complacen a sus fans con otra gran colaboración: "Fuiste mía" con las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace, integrantes del dúo mexicano Ha*Ash.

"Es una canción muy especial para nosotros, es un tema que teníamos guardado hace ya un año y medio", mencionó Maxi Espindola en una charla con Debate. MYA tiene en su ADN melodías y años de escuchar y cantar baladas. En esta nueva canción en verdad podemos apreciar la calidad interpretativa de Maxi y Agus para las baladas, en este caso en una absoluta comunión con las voces de Hanna y Ashley.

"Fuiste mía" es una canción dulce, pero potente a su vez, una canción de desamor, de una ruptura, de un amor que tal vez no pudo ser.

Maxi Espindola comentó que esto lo quisieron transmitir no solamente en el audio, sino también a través del video musical, "siento que van bien de la mano y es de esas canciones que te subes al auto y las gritas y las cantas con todo para desahogarte".

Nos identifica mucho porque en nuestra esencia y en nuestros principios musicales estuvo muy ligado a las baladas, nos gusto muchísimo poder lanzarla.

MYA resaltó que fue súper emocionante cuando se enteraron que la canción había llegado a los oídos de Ha*Ash, pero no solo esto, sino que además querían grabarla junto con ellos. El que las cantautores mexicanas se sumaran a este tema musical, lo enaltecen aún más, "admiramos mucho a las chicas desde hace varios años y tenerlas en una canción nuestra es realmente un sueño".

"Fuiste mía" llegó tras el gran éxito que siguen teniendo sus anteriores sencillos "2:50" y "Te quiero x eso", canciones que siguen escalando puestos en los charts de radio de Argentina. Al respecto Agus Bernasconi manifestó: "realmente felices con todo el camino que estamos tratando de construir pasito a pasito, '2:50' y 'Te quiero x eso' fueron canciones que marcaron un quiebre en MYA, no solo en cuanto al público, porque si bien fueron canciones que pegaron bastante, sino también en el estilo de MYA, en encontrar un poco más esa identidad, ese norte hacia donde queremos ir".

El dúo pop latino se encuentra trabajando en lo que será su nuevo álbum. Si bien aún no tienen una fecha exacta de cuándo será lanzado, están en la intensa búsqueda de las canciones. "Queremos que el álbum tenga un concepto que te haga pasar por diferentes emociones, así que estamos pensando de lleno en eso y se va a venir seguramente algún sencillo más antes de lanzar el álbum, quizá con colaboración o no, todavía no le podemos avisar, pero ya pronto se van a estar enterando", compartió Agus.

3.7 millones de reproducciones tiene el video musical "Fuiste mía" de MYA junto a Ha*Ash. Foto: cortesía Sony Music México

La música ha sabido guiar el camino de MYA

Por otra parte, la música representa todo para MYA, "nosotros respiramos música básicamente desde que somos muy chiquitos, cuando empezamos a encontrar este sentimiento hacia las canciones, hacia el canto, nos dimos cuenta de que ese era nuestro norte, que eso era lo que nos movía adentro", recalcó Agus Bernasconi. El cantautor señaló que por lo general no es fácil saber a temprana edad hacia que dirección una persona se dirigirá y que es lo que quiere hacer. En su caso, la música los ayudó con la brújula de su destino, "realmente nos ha hecho crecer muchísimo".

Gracias a la música MYA ha aprendiendo bastante a lo largo del camino, "tanto en lo musical como personas, porque nos vamos encontrando con diferentes situaciones, algunas piedras en el camino que hay que atravesar, momentos muy buenos y momentos muy malos, donde uno tiene que saber encontrar un equilibrio y estar atentos y adaptarse a que el camino es largo y se pasa por diferentes momentos".

El hecho de conocer también a otros artistas hace que uno aprenda muchísimo, que reciba consejos y que vaya cada vez más nutriéndose de buena vibra.