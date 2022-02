Mabel Moreno ahora quiere el reto de interpretar a una superheroína

El éxito que en 1994 tuvo la telenovela Café con aroma de mujer definitivamente se repitió apenas el año pasado con el remake de esta historia en una adaptación moderna a través de la cadena Telemundo, y ahora continúa dando mucho de qué hablar con su llegada a Netflix, donde ha estado en los primeros lugares de audiencia desde hace algunas semanas. La actriz Mabel Moreno es parte de esta gran historia con su personaje de Lucrecia, quien platica para los lectores de EL DEBATE sobre su participación.

Afortunada con Lucrecia

Aunque ya han sido bastantes los proyectos en los que la actriz ha participado, esta es la segunda ocasión que le ha ido bastante bien, ya que la primera fue con La Reina del flow.

Sobre Lucrecia, su personaje, expresó que es un personaje muy bonito, una mujer con valores muy bien puestos.

“Lucrecia es una buena mujer, a pesar de que al principio de la historia no se creería. Conforme iba transcurriendo el tiempo fui descubriendo el hilo de la historia y eso también me gustó, porque no supe todo de él desde el principio de la historia, sino que fui descubriendo muchas cosas a medida que iban pasando los capítulos y eso me encantó de Lucrecia.”

Agradece el apoyo a su personaje

Mabel Moreno confesó que trabajar en esta serie fue un trabajo muy bonito, tanto con los directores, como sus compañeros, pero sobre todo agradece el amor con el que el público recibió a su personaje.

La actriz dijo que realmente fue un elenco muy bonito, que el trabajo se hizo con mucho amor y así lo demostraron cada uno de los actores. Pero lo que más le satisface es el amor que le han demostrado a su personaje, ya que eso la llena día a día.

Actualmente está haciendo teatro

Además de disfrutar el éxito de Café con aroma de mujer, Mabel Moreno también está ocupada haciendo teatro en su natal Colombia.

Moreno precisó que todos los personajes que ha realizado le han gustado bastante, pero justo este que está haciendo en teatro le ha gustado más, ya que es muy diferente a Lucrecia.

“Mi personaje en teatro me parece delicioso porque venía de hacer un personaje que es muy sufrida, que no sabía qué hacer con su vida, una mujer sumisa, y este personaje en teatro es una mujer fuerte, que dice todo lo que piensa y sin filtros. Creo que uno cuando termina un personaje se sacude y se cambia de energía. A mí no me gusta repetir, aunque claro, respeto mucho las carreras de los demás, pero en la mía no me gusta hacer de lo mismo pero con diferente color de cabello o diferente vestuario; a mí me gusta cambiar cada vez que hago un personaje.”