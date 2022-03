Mabel Moreno celebra el éxito de ‘Café con Aroma de Mujer’

Destacando en el ámbito artístico por su profesionalismo y la calidad de su actuación es lo que le ha permitido convertirse en una de las actrices más importantes del momento. Mabel Moreno ahora disfruta y agradece al público por la aceptación y el éxito de la serie Cafe con aroma de mujer en Netflix, que actualmente se encuentra entre las 10 producciones más vistas en México. ‘’Ha sido una bendición desde la grabación que me la pasé muy bien, me gustó mucho mi personaje y pues, agradecida por saber que está llegando a cada rincón del planeta en Netflix‘’.

Un gran éxito

En entrevista con la actriz originaria de Colombia, platica sobre su personaje, Lucrecia, una mujer hermosa y elegante que busca su realización profesional antes que tener hijos. Pese a todo, sueña con un matrimonio donde todo funcione como según ella debe ser. Moreno se encuentra muy agradecida con la dirección y la producción del proyecto y por la oportunidad de personificar desde su propia esencia. ‘’Me encanta mucho Lucrecia porque es muy humana, tiene unas dimensiones muy grandes. A la gente que me dice ‘cómo me cae mal Lucrecia’, siempre le digo: ‘a ver, espérate, dale tiempo, es un personaje que puede tener tantas maneras de verse y de dar tantas vueltas’, creo que eso es importantísimo, me siento muy afortunadamente de tener tantas cosas‘’. Asimismo, la actriz colombiana expresó su emoción de poder estar al lado de grandes actores compartiendo esta nueva entrega. ‘’Llevo muchos años trabajando al lado de grandes elencos y esta no es la excepción, quedo con muy buenos amigos, como William y Carmen, que son personas maravillosas. A pesar de que son conocidas en el mundo entero son personas humildes, son buena onda con todo mundo y eso es lo que los hace más grandes‘’.

Estrenará obra de teatro

Finalmente, Mabel adelantó que se encuentra preparándose para estrenar una nueva obra de teatro en este mes de marzo. “Ahora estoy en teatro terminando una obra que se llama Malas hiervas y empezando ensayos ya para estrenar obra en este mes en marzo que se llama Perfectos desconocidos, sé que en México también la tuvieron y nada, muy contenta haciendo teatro, que me regala tanta experiencia”.

