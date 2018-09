Mac Miller reveló depresión en lo que sería su última entrevista

El joven rapero estadounidense Mac Miller, fue hallado hoy viernes sin vida en su hogar en California. Al parecer falleció por una sobredosis de droga, de acuerdo con el portal TMZ.

Mac Miller, ex novio de Ariana Grande, estaba promocionando su ábum "Swimming". Tras la ruptura con la cantante, habló de depresión en una entrevista concedida a la revista Vulture en agosto, pero que fue publicada hace un día.

No quiero estar deprimido. Quiero poder tener días buenos y días malos. No me puedo imaginar no levantarme a veces y decir: 'no tengo ganas de hacer nada'.