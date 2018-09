La última publicación de Mac Miller, ante de ser hallado sin vida

Gran asombro ha causado la muerte del joven rapero Mac Miller. Era una de los raperos más reconocidos de Estados Unidos, estaba por comenzar su gira, sin embargo, fue hallado sin vida en su casa de California por una aparente sobredosis de droga.

Una noche antes de morir, Mac Miller compartió una serie de videos en sus Instagram Stories, lo que se convertiría en su última publicación en redes sociales.

En dichos videos compartidos por Mac Miller, podemos escuchar fragmentos de su canción "So it goes". Los fans del rapero al ver y escuchar los videos compartidos por Mac, jamás llegaron a pensar lo que sucedería al día siguiente.

"No puedo obtener ninguna satisfacción, maldición", dice Mac Miller en uno de los fragmentos que publicó de su tema "So it goes".

Después de la noticia de su muerte, todos sus fans se sorprendieron y empezaron a interpretar sus ultimas publicaciones.