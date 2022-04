Maca Carriedo por fin aclara lo de su supuesto romance con Galilea Montijo

Maca Carriedo de 36 años de edad, por fin habló ante los medios esto después de evadir todo aquello que supuestamente la relacionara con Galilea Montijo de 48, de quien se dijo tuvo una relación de casi dos años cuando la primera estaba en el programa Hoy hace tiempo creando una supuesta infidelidad por parte de la segunda.

Y es que se dice que Galilea Montijo le fue a infiel a su esposo Fernando Reina al mantener una supuesta aventura con Maca Carriedo quien varias veces se le quiso preguntar si era verdad o mentira, pero ella nunca quiso decir nada, pero fue en el estreno que tuvo su jefa Adela Micha donde inauguró sus foros de televisión, donde la conductora mexicana hizo frente a las cámaras.

"No tengo nada que aclarar, quizás por eso no hablé, yo me dedico a lo mío, yo chambeó, pero nombre no tengo absolutamente nada que aclarar, lo que si tengo es mucho que hacer y mucho que chambiar una gran amistad una persona a la que le tengo mucho respeto (Galilea Montijo) y mucho cariño y, ya que más les digo", dijo Maca Carriedo.

Para quienes no lo saben la supuesta relación entre ambas mujeres se dio cuando supuestamente Gali estaba en un momento muy vulnerable de su matrimonio, por lo que según fue Maca Carriedo quien la apoyó en todo momento, por lo que fue a partir de ahí que se dio dicho amorío.

Por si fuera poco, Montijo ya había dicho que ante la prensa que en efecto no tuvo ningún romance con ella y pidió que ya dejaran de atacarla, pues como ya se sabe en más de una ocasión se han dicho una serie de cosas sobre la vida privada de esta estrella de Televisa.

Mientras tanto, Carriedo hace tiempo salió del programa Hoy, pues ahora es parte del equipo de trabajo de Adela Micha en su reconocido noticiero el cual se transmite por su plataforma de YouTube, donde se le ha invertido mucho dinero a dicha empresa, la cual se acaba de estrenar hace poco con nuevas instalaciones, donde se esperan muchas sorpresas.

Leer más: Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos por qué debes hacer algunos cambios en tu vida ya