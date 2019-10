Maca Carriedo posa en bikini y provoca lo inesperado

La conductora mexicana Maca Carriedo, quien ha participado en programas de televisión como Hoy e INtrusos, posa en bikini en Instagram y provoca lo inesperado entre sus seguidores. A través de mensajes la llenan de halagos y hasta mensajes atrevidos le hacen llegar.

Maca Carriedo, cuyo verdadero nombre es María del Carmen Carriedo Castillo, y es originaria de Ciudad de México, posa con un reducido bikini y recibe varios "me gusta", además, muestra que tiene buen cuerpo y en él lleva varios tatuajes.

Ya no me acordaba que era lunes”, titula Maca a la imagen en la que aparece en bikini. Posa de lado y la toma es de medio cuerpo.

Ay mamaaaaaa", "Ajaleeeee��", "Maca , love you", "Cuerpazazazo", "¡Qué bonita foto!", "Dios, ahora la amo más", "Totalmente ya te amo maaaas", le escriben sus fans, luego de ver la fotografía.

La publicación tiene más de 4 mil 734 me gusta de parte de sus más de 411 mil seguidores.

Maca estudió comunicación en en campus Guadalajara del Tecnológico de Monterrey y siempre se ha caracterizado por ser una joven talentosa, creativa e inteligente.

Carriedo comenzó su carrera en los medios de comunicación en Telefórmula, luego pasó por EXA, Ibero 90.9, y antes de entrar a la televisión en Televisa participó en "La Taquilla con René Franco" y en Diario 24 Horas.

La sexualidad de Maca, quien también es actriz, ha sido tema de polémica desde que apareció en la televisión y las críticas sobre su sexualidad nunca le han importado.

En algún momento aseguró en una entrevista: “A mí no me importa con quién se va a la cama nadie, y asumo que a nadie le debe de importar con quién me voy yo”.