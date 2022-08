Maca García comparte conmovedor video de su fallecida abuela Anabel Gutiérrez, ícono del cine mexicano

Asimismo, en su cuenta de Instagram, Amairani manifestó que no hay palabras para describir el dolor que siente, ante la partida de su madre , "solo quiero cerrar los ojos y mírala como siempre, sonriendo y disfrutando a plenitud cada segundo de su hermosa vida, mami te voy a extrañar cada segundo de mi existencia, gracias por enseñarme a luchar y a ser quien soy. Ve mamita, vuela, vuela muy alto y reúnete con papá en los brazos de Dios".

Lamentablemente, el cine mexicano perdió a otra de sus grandes actrices . La mañana del pasado lunes, la Asociación Nacional de Actores (ANDA), dio a conocer la muerte de la también comediante Anabel Gutiérrez, a sus 90 años de edad . Sus trabajos más destacados fueron en las películas "Muchachas de uniforme", "Rostros olvidados", "La visita que no tocó el timbre", "Escuela de vagabundos" (con Pedro Infante) y "Angelitos del trapecio" (con Viruta y Capulina).

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.