Maca García heredó belleza de su abuela Anabel Gutiérrez, actriz de la época de oro del cine mexicano

A través de las stories en su perfil de Instagram, Maca García agradeció por todas las muestras de apoyo, ante estos tristes momentos por la muerte de su abuela. "Gracias a todos los que me han mandado mensaje, quiero estar con mi familia y no estaré contestando, pero recibo con amor sus palabras".

Su primer protagónico lo obtuvo en la telenovela juvenil "Like, la leyenda" , interpretando a Machu Salas, una producción de Pedro Damián, inspirada en "Rebelde". También ha participado en unos capítulos de "Como dice el dicho" y en la serie de antología dramática "Decisiones: unos ganan, otros pierden", de Telemundo.

Maca García sigue los pasos actorales de su abuela Anabel Gutiérrez , de quien no solo heredó el talento artístico, sino también su belleza .

Anabel Gutiérrez fue una reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano . Sus trabajos más destacados fueron en las películas "Muchachas de uniforme", "Deseada", "Rostros olvidados", "La visita que no tocó el timbre" y "Escuela de vagabundos". Trabajó junto a otras grandes luminarias del nuestro cine nacional : Pedro Infante , Domingo Soler, Julián Soler, Fernando Soler, Andrés Soler, Sara García, Joaquín Pardavé, Joaquín Cordero y otros más.

