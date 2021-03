Maddox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya no quiere llevar el apellido de su padre

En medio de un pleito legal, y tras las acusaciones de Angelina Jolie a Brad Pitt por supuesta violencia doméstica, Maddox, el hijo mayor de ambos, ha dejado de usar el apellido de su padre.

Aunque legalmente su nombre completo es Maddox Jolie-Pitt, el joven de 19 años busca eliminar cualquier relación con el actor, y con ello quedarse solamente con el apellido de su mamá.

Además de Maddox, Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron otros cinco hijos durante su relación de cerca de 12 años, de los que estuvieron casados durante dos, antes de que la actriz presentara la solicitud el divorcio.

La actriz de ‘Maléfica’ habría presentado hace poco documentos ante el juez que probaban que Pitt había cometido violencia física contra la familia, y que en estos se incluían testimonios de los propios hijos, buscando que sea Jolie quien quede con la custodia.

Es ahora Maddox quien añade un nuevo capítulo a la interminable historia de ‘Brangelina’, como se hacían llamar el tiempo que estuvieron juntos, al revelarse que el joven busca eliminar toda relación con su padre.

Fuentes cercanas al caso se contactaron con la revista estadounidense US Weekly, revelando que Maddox ya no utiliza el apellido de su padre y piensa quitarlo legalmente de su nombre.

A pesar del pleito legal entre ambos, Angelina Jolie no está de acuerdo con esta decisión, pues aunque busca quedarse con la custodia, quiere que el padre de los niños siga involucrado en la familia.

“Él no usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa a Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya”.

No se trata de la primera vez que se informa un conflicto entre el mayor de los Jolie-Pitt, pues en 2016, año en que la ex pareja firmó un divorcio, Angelina había acusado a Brad de haber violentado verbalmente a Maddox, de ese entonces de 13 años.

Esto había sucedido durante un vuelo en avión privado. Posteriormente Angelina Jolie presentó la denuncia contra Brad Pitt, siendo investigado por el FBI, aunque salió sin cargos al no poderse comprobar.