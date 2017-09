Maddox sobre Angelina Jolie: "Mi madre es una maravilla"

Maddox, con 16 años de edad, es el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt; como tal, está muy en contacto con las carreras de sus padres.

Así es como fue parte de la producción del nuevo filme de su madre First They Killed My Father, oficiando de productor ejecutivo.

Maddox, Angelina y Pax.

En una charla con la revista People, en lo que se ha convertido en su primera entrevista comentó:

"Mi madre es divertida y es fácil trabajar con ella. Es una maravilla".

Angelina quiso que tanto Maddox como Pax sean parte del filme para que tuvieran noción de lo que cuesta hacer una película, pero además el objetivo de ella era que sobre todo su hijo mayor supiera cómo es de "extraordinario" su país.

"Fue una maravilla, expresó la actriz. “Quiero que todos ellos tengan una fuerte ética de trabajo. Cada vez que miraba a mi alrededor y veía a Maddox y Pax trabajando con el resto del equipo era una sensación increíble".

Recordemos que el filme se desarrolla en Camboya, país donde Maddox fue adoptado en 2002. A raíz de esta producción, el joven pasó cuatro meses viviendo en su país, vio muchos documentales y ayudó en el guión.

"Traté de ayudarla en todo lo que pude" , explicó Maddox. Por otra parte, destacó que es lo que más le gusta de Camboya:

"La gente. Son tranquilos, relajados y cuando ellos quieren hacer algo salvaje, lo hacen, son parecidos a mí de alguna manera. Estoy orgulloso de ser camboyano".

Por su parte, Pax realizó tareas de fotógrafo en algunas instancias técnicas del filme.

Angelina y sus hijos fueron juntos al Festival de Cine de Toronto (Tiff) en el que la actriz presentó su film sobre la historia camboyana y un film de animación llamado The Breadwinner.

En cada entrevista que la actriz brindó, aclaró que ella y su familia han pasado un año muy duro por la separación de Brad Pitt y que durante los últimos meses solo le interesó que sus hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, estuvieran bien.

"Son los mejores amigos que he tenido jamás, dijo la actriz con respecto a sus pequeños. Nadie en mi vida ha estado más cerca de mí".

En el estreno de su película ayer viernes en Nueva York, Angelina Jolie lució divina:

En la extensa entrevista ofrecida al diario The New York Times, Angelina Jolie no solo habla sobre su reciente película, sino, también, del inevitable tema que la colocó en todas las portadas y cadenas de televisión en los últimos meses: su divorcio, lleno de acusaciones, de Brad Pitt, tras 12 años juntos.

"Me tomó unos meses darme cuenta de que realmente tenía que hacerlo. Que iba a tener que hacer otra base independiente de todo. Que tendría que tener un hogar. Otro hogar".

Pero lo que la llevó a tomar esa decisión no fue tan solo el tan mencionado incidente en el avión durante un viaje de vuelta de Europa a Los Ángeles. Esa fue una gota más en un vaso que ya estaba colmado.

Lo que llevó a Angelina Jolie a enfrentar la nueva realidad fue su experiencia al lado de tantos camboyanos.

"El verdadero deseo de sobrevivir y la fuerza del espíritu humano y el amor de una familia humana se vuelven tan presentes, y así es como todos nosotros deberíamos vivir. Cuando estás alrededor de ello, es tan contagioso y aprendes de ello".

Consciente o no, una de las actrices más aclamadas de Hollywood, estaba hablando de su propia realidad durante sus años con Brad Pitt.