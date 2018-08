Como Poncio Pilato, la cantante Madonna se lava las manos

No es la primera vez que Madonna está envuelta en una polémica, pero en esta oportunidad, la razón no responde a declaraciones controversiales, ni actitudes provocadoras sino más bien a lo que millones de personas en el mundo entendieron como una marcada muestra de egocentrismo.

Foto: AP

En plena entrega de los MTV Video Music Awards en su edición 2018, Madonna tuvo la oportunidad de homenajear a la fallecida Aretha Frankiln y muchos televidentes consideraron que su discurso fue, más bien, un tributo a sí misma.

Foto: AP

Invitada a presentar el premio video del año, Madonna aprovechó su estadía en el escenario para dar un largo e incómodo discurso en el contó que, cuando aún el trono del pop no era suyo, decidió cantar en un casting una versión de "(You make me fell like) A natural woman" de Aretha Frankiln.

Luego, explicó que nunca hubiese podido sentarse durante décadas en aquel trono si no fuera por Aretha:

Nada de esto habría pasado sin la dama del soul. Me llevó hasta donde estoy ahora y sé que ha influido en mucha gente que está hoy aquí. Gracias por empoderarnos. R-E-S-P-E-C-T. Larga vida a la reina.

Sus palabras, claro, despertaron una ola de críticas en las redes sociales. Desde "egocéntrica" hasta "irrespetuosa", los calificativos fueron cayendo sobre ella como un alud. Y entonces, se vio obligada a defenderse.

En su cuenta de Instagram, compartió una foto suya junto a Camila Cabello, a quien le entregó el premio a mejor video de año por "Havana", y acompañó la imagen con el siguiente texto: "¡MTV me pidió que presentara el video del año! ¡Y luego me pidieron que compartiera cualquier anécdota que tuviera en mi carrera relacionada con Aretha Franklin! Compartí una parte de mi recorrido y agradecí a Aretha por inspirarme en el camino".

¡No tenía intención de hacerle un tributo! Sería imposible hacerlo en dos minutos en el contexto de una entrega de premios.

Y luego agregó: "desafortunadamente, la mayoría de las personas tiene poca capacidad de atención y es muy rápida para juzgar".