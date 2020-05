Madonna burla la censura de Instagram con polémica fotografía

De nueva ocasión la denominada como "Reina del Pop", Madonna, genera controversia al compartir una polémica fotografía con la que reta la censura de Instagram y recauda casi un millón de me gustas, así como decenas de miles de comentarios por parte de sus fieles seguidores.

La cantante estadounidense se observa sentada en un sillón vistiendo la parte de abajo de un bikini en color negro y un sostén con transparencias que deja ver sus pechos sin ningún tapujo, desatando piropos por parte de sus seguidores.

Hasta el momento, la imagen continúa pública en el perfil oficial de la intérprete de "Like a Virgin" y muchos se cuestionan por qué no ha sido eliminada, ya que rompe las reglas de la plataforma al mostrar el desnudo de una mujer, pues siempre ha sido muy delicada con esos temas.

La imagen, capturada por el popular fotógrafo Steven Klein, fue acompañada de un mensaje por parte de la cantante, en donde declara que así es su guardarropa actual en medio de la pandemia por coronavirus: "La situación de mi guardarropa actual. Y para aquellos de ustedes que se sienten ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad de Zero Fucks Given".

Esta última expresión utilizada por la Reina del Pop es traducida al español como "No me importa nada" y continuó con un: "¡Gracias por venir a mi ceremonia de graduación! Clase 2020", mensaje que fue aplaudido por sus seguidores y apoyado por la cantante Katy Perry, quien expresó: "¡Dios mío, me acabo de inscribir en esa universidad!".