Madonna demuestra su impresionante flexibilidad a los 60 años

Madonna mostró su increíble flexibilidad en un extraño video de entrenamiento que muestra a la mujer de 60 años estirando las piernas con medias de red picantes. La cantante no tuvo miedo de mostrar su increíble figura en el clip de Instagram de las carreras de pulso.

Publicado ayer, muestra a la cantante de Die Another Day separando sus piernas en el aire, antes de estirarlos hacia atrás hasta que estén juntas sobre su cabeza.

Todo el tiempo, la estrella del pop mira casualmente su teléfono, aparentemente impasible por su hazaña física. Se estaba estirando con su llamativo equipo de entrenamiento mientras se preparaba para los ensayos de su gira Madame X.

Ella escribió en la leyenda: 'Madame X se prepara para el día..................... #rehearsals #madamex. '

Madonna hace esto como si nada a los 60 años y a mi ya me duele todo y solo tengo 23. pic.twitter.com/yx3A2JjMne — Nathalia González (@nathalliagonz) 14 de agosto de 2019

La gira comienza en la ciudad de Nueva York el 12 de septiembre, para lo cual ha estado trabajando arduamente preparándose. Espera demostrar a los fanáticos que sigue siendo la Reina del Pop después de casi 40 años en la cima.

Su álbum debut de 1983 Like A Virgin la impulsó a la realeza pop, vendiendo 3.5 millones de copias en los Estados Unidos en solo 14 semanas. Hablando sobre su ascenso astronómico a la fama recientemente, Madonna, madre de seis, le dijo al Guardián:

Me dejó sin aliento, no puedo comenzar a decírtelo. Recuerdo el primer concierto que hice en la gira de Virgin, en Seattle, cuando todo se hizo grande y no tenía forma de estar preparado para ello.

"Literalmente me quitó la vida, me quitó el aire de los pulmones cuando subí al escenario". "Tuve una especie de experiencia extracorporal".

Jennifer Lopez se encuentra de luto tras muerte de un familiar

Las cosas parecen no ir bien con Jennifer Lopez, pues luego de que se informara sobre el robo de más de medio millón de dólares que tuvo su prometido Alex Rodríguez, ahora la cantante se encuentra de luto por la muerte de uno de sus familiares.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, JLo reveló que su tía Rose falleció, colocando un vídeo de ella y su mamá.

En el vídeo se aprecia a su tía bailando muy contenta junto a la mamá de la también actriz y algunas fotografías familiares en la que podemos ver también la presencia de sus mellizos, Emme y Max.

Junto a las imágenes la cantante agregó un emotivo mensaje dedicado a su fallecida tía.

"Hoy nos reunimos para el descanso de mi Titi Rose… descansará al lado de nuestro amado tío, como era su deseo. Estuvieron casados su vida entera y tuvieron tres hermosas hijas; mis primas más cercanas con las que crecí y que son casi como mis hermanas… Tengo muchas emociones al estar escribiendo esto”.

“Además de lo fuerte, lo dura y de ser una persona sin remordimientos, ella me enseñó lo que era ser una mujer trabajadora, ella, así como las otras mujeres con las que tuve la fortuna de haber sido criada, me enseñó a ser independiente y a enfrentar sin miedo lo que la vida me traería”, relfexionó.