Madonna explota contra quienes la critican por editar sus fotografías

Madonna , a pesar de su edad, es una de las figuras del mundo del entretenimiento que sigue manteniéndose muy joven, sin embargo, las fotografías recientes que ha publicado no han sido del gusto de sus fans, pues luce completamente diferente a como lo hace en la vida real, esto según sus apariciones en diferentes premiaciones, donde muestra cómo realmente se ve.

A través de sus historias de Instagram , la cantante de música pop publicó un par de imágenes en las que pide a sus seguidores "No j*dan conmigo. Estoy segura que no tengo la palabra 'estúpida' escrita en la frente", externando así su enojo ante el tema.

Ante las diferentes opiniones, Madonna decide no quedarse callada y, harta de las críticas y comentarios, explota contra aquellos que no han parado de hablar sobre su apariencia , entonces acude a su perfil de Instagram y lanza un contundente mensaje.

Los seguidores de la cantante y usuarios de Internet se han hecho presentes entre comentarios de sus publicaciones para externar su opinión ante una supuesta edición de fotografías para lucir muy joven y la han exhortado a no cambiar su apariencia, pues de igual manera puede verse fenomenal.

Gilberto Coronel Periodista Web

