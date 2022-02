Madonna recluta a Katy Perry y otros famosos artistas para su nuevo disco ¿De qué se trata?

Estados Unidos.- Para conmemorar 40 años de su exitosa carrera artística, la cantante estadounidense Madonna está preparando un ambicioso proyecto musical en el que reuniría a los más importantes artistas actuales para que den vida a sus más grandes éxitos. Además, se prepara para escribir y dirigir su primer biopic, otro proyecto que tiene ansiando al mundo.

Según el sitio The Sun, la cantante estadounidense reunirá a sus mejores amigos dentro de la industria musical para traer de vuelta todos aquellos éxitos que la colocaron como la Reina del Pop. Hasta el momento se ha revelado que Katy Perry, sin duda, formará parte de esto.

Se desconoce hasta qué papel jugará Katy en este fresco proyecto que se lanzará durante este mismo año, pero ya muchos se han emocionado al máximo de tener a dos grandes íconos del pop juntos por primera vez en una canción. Cabe destacar que ambas mantienen una gran amistad y se han hecho compañía mutuamente en los escenarios.

Por otro lado, se espera que Ariana Grande también forme parte de este disco que prepara Madonna, ya que ambas han sido muy buenas amigas desde hace algún tiempo. También, muchos anhelan que la Reina del Pop reclute a Lady Gaga, con quien mantuvo una guerra por varios años, pero hoy todo parece ser diferente.

Temas como 'Hung up', 'La isla bonita', 'Vogue', '4 minutes', 'Like a virgin', 'Crazy for you', 'Like a prayer' estarían llegando en el nuevo álbum de Madonna, una recopilación de sus mejores éxitos, pero reversionados, algo muy parecido a lo que han hecho otros famosos como Elton John y recientemente Lady Gaga.

El legado de Madonna dentro del mundo de la música es innegable y el paso del tiempo sólo la ha consolidado como una de las más importantes exponentes de todos los tiempos. Siempre innovándose, experimentando y probando todo tipo de tendencias, la cantante estadounidense sigue siendo la gran Reina del Pop.

