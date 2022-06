En la famosa boda de la cantante Britney Spears hubo varios momentos icónicos como en el que Madonna besa a Britney Spears en su boda, un recuerdo muy especial para ambas donde reafirman su amistad.

Por segunda ocasión, Britney Spears y Madonna comparten al mundo su amor justo en el día de su boda de la cantante y bailarina con Sam Asghari y es que Madonna fue una invitada especial, así como sorprendentes celebridades: Donatella Versace, París Hilton, Selena Gomez y Drew Barrymore.

Donatella Versace, París Hilton, Selena Gomez y Drew Barrymore y Madonna en boda de Britney Spears. Foto: Instagram

Una serie de fotografías se volvió toda una tendencia en las redes sociales, la intérprete de Hung up y Vogue compartió en su cuenta de Instagram desde su outfit para la moda hasta el momento de su beso en la boca con la recién casada.

Madonna es una de las celebridades que apoyó a Britney Spears en el proceso para obtener su libertad personal como artística, se pronunció en contra de la tutela que la nacida en McComb, Misisipi, Estados Unidos tuvo por 13 años.

Desde que la cantante de Ups I did it again y Toxic dejó de ser tutelada por su padre, James Parnell Spears tomó una serie de decisiones como ser madre por tercera ocasión así como la de casarse con San Asghari.

Madonna y su beso en la boca a Britney Spears en su boda. Foto: Instagram

La boda ha tomado por sorpresa a sus fans, la fecha no se sabía y han sido los detalles que compartieron ambos en redes sociales que se supo que los dos se habían casado y más de una celebridad había estado presente.

Horas después, Madonna dio a conocer su presencia con las fotos que llamaron la atención en las que se le puede ver con un vestido multicolor largo así como medias de red, y unas enormes gafas oscuras.

Un abrazo con la novia para la foto del recuerdo y una más en donde las artistas se dan un beso en la boca, Britney Spears con un mini vestido color rojo hace pose de princesa mientras cierra los ojos y junta su boca con la de Madonna.

Otro de los icónicos momentos que hacen inolvidable la boda de Britney Spears es cuando está junto a Donatella Versace, París Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y por supuesto Madonna, todas muy animadas cantan Vogue.