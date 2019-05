Madre de Andrea Legarreta confiesa cuando le rompió el corazón

Varios famosos felicitaron a sus madres con motivo del Diez de Mayo, por lo que compartieron fotos y videos de la mujer que les dio la vida, una de ellas recibió un mensaje, se trata de Andrea Legarreta.

Resulta que la conductora estaba hablando con su colega Mauricio Mancera, cuando de pronto le mandó un mensaje su mamá al programa Hoy, donde le recordó a su hija la vez que le rompió a su casa.

"Me acuerdo que me rompiste el corazón fue cuando te cache ahora si con un camaleón y te dije que lo llevaras al jardín estaba lloviendo muy fuerte (...) me asome a la ventana de atrás y que te veo debajo de un árbol cubriendo al camaleón y tú empapada (...) esa anécdota me llenó de emoción de amor de orgullo hija", expresó la mujer.

Por si fuera poco Andrea muy conmovida por la anécdota de su madre, la felicitó por la fecha tan especial y agradeció por tener a su madre con ella.

"Te amo mamita somos muy afortunados de tenerte estamos muy bendecidos de que nos hayas tocado como madre por que de verdad eres un encanto de mujer te amo mamita"expresó Andrea muy feliz.