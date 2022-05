Madre de Belinda celebra que otro hombre se tatuó el nombre de su hija en el brazo

Belinda Schull, madre de Belinda de 32 años, al parecer mandó otra indirecta a Christian Nodal de 23, esto después de que el cantante mexicano, se borrara todos los tatuajes que se hizo en honor a su ex prometida, causando revuelo en redes sociales, pues la señora compartió algo similar en sus historias.

Resulta que la madre de Belinda compartió en sus historias que un hombre se tatuó el nombre de su hija en el ante brazo, dejando en claro que Christian Nodal no es el único que se le puede hacer, ya que cuando se marcó la piel en honor a la también actriz, se hizo un escándalo.

Para quienes no lo saben, la señora Belinda Schull, fue detonante para que comenzara una pelea en Twitter entre Nodal y madre e hija, pues el intérprete De Los Besos Que Te Di, filtró una conversación que tuvo con su ex en el pasado donde le pide dinero para arreglarse los dientes, armándose tremenda pelea no solo con las mujeres, sino con todos sus fans.

Y es que la señora aplaudió con un emoji un comentario donde llaman naco a Christian Nodal, chisme que de inmediato llegó al cantante, empezando una guerra de declaraciones que dejaron más en evidencia del porqué terminaron tan mal estos jóvenes quienes eran considerados por muchos como la pareja del momento.

La madre de Belinda presumió el nuevo tatuaje de un chico/Instagram

Por si fuera poco a la batalla se ha metido algunos miembros de la familia de Christian Nodal, como su madre y hermana, quienes están molestas por como ha sido atacado el intérprete del regional mexicano, quien lejos de seguir en los chismes se ha puesto a trabajar, pues tenía su carrera un poco descuidada según algunos fans.

Cabe mencionar que Belinda se fue a España, donde se quedará por un largo tiempo para realizar otros proyectos y así evitar las polémicas en relación con quien fuera su pareja, pues la única declaración que ha dado sobre lo sucedido fue en Venga la Alegría, donde tachó todo de tonterías, pues no quiso hacer más grande el chisme donde se filtró la conversación que tuvo con Nodal en el pasado.