Madre de Christian Nodal perdió todo su cabello a causa del Covid-19

Cristy Nodal, la madre de Christian Nodal, no la está pasando del todo bien en redes sociales, pues al igual que a su hijo de 22 años de edad, también le toca recibir hate y no le fue muy bien pues después de haberse contagiado de Covid-19 la guapa señora perdió parte de su cabello, por lo que remedió el problema haciéndose un cambio de look, pero fue muy criticada.

Resulta que Cristy Nodal decidió hacerse un cambio e imagen con el cual su cabello quedó muy corto, incluso lo pinto de rubio para verse más jovial y aunque a muchos de sus fieles fans les gustó, otros se le fueron con todo, pues le hicieron comentarios muy hirientes los cuales la llenaron de sentimiento, por lo que expresó su sentir en sus historias de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es triste ver cuanta gente juzga por juzgar he recibido críticas buenas, malas hasta homofóbicas porque suponen que es un cambio de "look", lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me de fuerza para seguir luchando día con día alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande, escribe la madre de Christian Nodal, sobre su lucha ante las secuelas de Covid-19.

Tras lanzar el mensaje, los mensajes de apoyo a Cristy Nodal no se hicieron esperar, pues es muy sabido que la madre del cantante tiene un club de fans impresionantes, pues saben de lo hermosa que es la señora por dentro y por fuera, incluso su nuera Belinda, se lo hizo saber el día de su cumpleaños donde le dedicó unas bellas palabras en la enorme fiesta que le hizo Chiristian Nodal.

"Muchas bendiciones igual a mí se me ha caído mucho cabello, pero seguimos con bien y vencimos el COVID", "Es hermosa con pelo largo o no..... pero pues se la mantenían de fiesta también eso da coraje que les valga la pandemia y tengan que sufrir las consecuencias", le escribieron a Cristy Nodal algunos internautas quienes saben sobre el tema que está pasando en estos momentos.

Leer más: Belinda comparte increíble look para que la ame más su novio Chrisrtian Nodal

Aunque la última publicación de Cristy Nodal, fue en noviembre del año pasado, los fans de su hijo siguen admirando lo bella y joven que se ve la madre de Christian Nodal, pero eso no es todo, pues su manera de vestir también deja con el ojo cuadrado a los internautas, pues la ropa negra le va muy bien a la señora quien según fans tiene un parecido con la misma Maribel Guardia.

Leer más: Belinda le da amor a Christian Nodal en traje de baño

Si hablamos del cuerpazo de la señora basta con verla con vestidos a media rodilla con los cuales refleja mucho porte, pero eso no es todo, pues algunas personas que han tenido la oportunidad de convivir con Cristy Nodal, aseguran que la señora es a todo dar, además basta con ver como se lleva con su hijo para ver la vibra que derrocha.

Ante el apoyo que le ha dado a Christian Nodal desde que se lanzó como cantante, muchos aseguran que es un ángel para el intérprete de Adiós Amor, pues cada triunfo o cada derrota que tiene su retoño, ella está en todo momento, pero cuando se va de gira muchas veces no lo puede acompañar, por lo que siempre lo espera en casa.

Cristy Nodal madre de Christian Nodal con su nuevo cambio de look/Instagram

Consentir a Christian Nodal también es otro de los talentos de Cristy Nodal, pues en algunas entrevistas el joven ha dicho que tras giras cansadas y largos viajes, lo primero que desea cuando llega a su casa es un platillo de su madre, pues ambos famosos siempre han estado juntos.

Personal de salud de Navolato exigen vacuna contra Covid-19

Suscríbete aquí a Disney Plus