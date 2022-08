Madre de Daniella Navarro ESTALLA contra Laura Bozzo por sus palabras

La presentadora peruana Laura Bozzo, célebre por sus ya icónicos programas de la televisión latinoamericana como "Laura en América", fue recientemente expulsada del reallity 'La Casa de los Famosos" y arremetió contra Daniella Navarro a quién llamó, entre otras cosas, "traicionera.

Laura afirmó sobre la relación con Daniella en el programa que, le dio el trato que le daría a una hija y, sin embargo, se sintió traicionada:

“No soy tu madre, te amé como una hija, te protegí, te defendí, me peleé las peleas por ti, saqué la cara por ti, hasta con Ivonne me peleé por ti. ¿Cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera?”

Pero, los "halagos" no quedarían ahí y la peruana añadió:

“Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa, orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero”.

Como era de esperarse, las hirientes palabras de Laura llegaron rápidamente a oídos de Carlota, madre de Daniella, quien no dudó en defender a su hija de los reiterados ataques de la peruana.

“Quisiera que hubiera algún infiltrado ahorita en este momento en este (live) para retar, porque es que la quiero retar, y lo voy a poner en todas partes, quiero retar a Laura Bozzo, yo la única mamá de Daniella Navarro, Carlota Santodomingo, para que ella en mi cara me diga qué tanto asco le da mi hija, cuando a mi hija lo que le perjudicó en cierta forma fue el haberla defendido a ella, todas las peleas fueron por defenderla a ella”, dijo la madre en sus redes sociales.

Una vez entrada en calor, Carlota finalizó la defensa de su hija de la siguiente manera:

“Y no se lo voy a permitir. La reto, si cualquier infiltrado está ahí del batallón de Laura Bozzo díganle, denles mi número, así sí me atrevo yo a ir a Telemundo a una Mesa caliente, pero ella y yo para que ella me diga”.