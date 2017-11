Madre de Eduardo Yáñez a punto de morir

Eduardo Yáñez ha pasado por un mal momento este año, y es que el actor de 58 años ha estado envuelto en diferentes escándalos familiares desde la pelea con su hijo, hasta la cachetada que le propinó al reportero de espectáculos Paco Fuentes.



Ahora el histrión este pasando por otro drama familiar ya que su mamá la señora, María Eugenia Yáñez, de 80 años estuvo a punto de morir por culpa de dos personas que la cuidaban.

Gracias a todos los fans! pic.twitter.com/gM0jXRaWHt — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 8 de octubre de 2017



Un amigo de Yáñez reveló lo sucedido:





"Llegó grave al hospital y ¡le amputaron un brazo! según Tv Notas, Eduardo no parará hasta verlos en la cárcel, ya que además del maltrato ¡quisieron robarle la casa a su mamá!".

Una publicación compartida por EDUARDO YAÑEZ (@eduard0yanez) el 22 de Ago de 2014 a la(s) 10:55 PDT

Al parecer todos los problemas se le han juntado al actor ya que se le han cerrado muchas puertas a casi un mes del bochornoso momento que protagonizo (cachetada), y es que más cuestiones salen a la luz sobre este caso.

De acuerdo con la columna Alfombra Roja del periódico El Universal, al actor le han cerrado mucho las puertas.

"Eduardo Yáñez no contaba con que, luego del altercado que tuvo con un reportero de Univisión, eso le costaría algunos trabajos.

Nos cuentan que dos productores lo estaban contemplando para sus nuevas producciones y luego del conflicto no le han regresado la llamada. A esto se suma que había sido invitado a la comida de despedida de José Bastón, ex presidente de Televisa Internacional, y aunque ya estaba confirmado, lo llamaron unas horas antes para desinvitarlo", se puede leer en la columna.

LA DEMANDA QUE ENFRENTA CON PACO FUENTES

El reportero de espectáculos Francisco Fuentes demandó al actor por los daños originados tanto físicos como psicológico que le ocasionó.

La demanda civil, la interpuso hace unos días en la Corte Superior de Los Ángeles, es por agresión con lesiones y estrés emocional. En una de sus entrevistas con diferentes medios, en las oficinas de su abogado Tre Lovell, el reportero indicó que él lo que está buscando es que se haga justicia.

“Lo primero que busco es justicia, el poder regresar a mi trabajo, a mi vida normal, que la ley se encargue de esto que sea analizado y se deje un mensaje general. Esto no puede ser tolerable, no puede estar sucediendo para nadie, ni para ti, ni para un compañero, fotógrafo, camarógrafo, reportero, cualquier persona que no sólo vive de este medio sino de cualquier lugar”.

¿CÓMO ESTÁS FÍSICA Y EMOCIONALMENTE?

“Son dos aspectos importantes, el físico y el emocional”, dijo Fuentes. “en el aspecto físico recuperándome de un golpe y en el aspecto emocional también recuperándome de un golpe que hoy está afectando mi carrera, mis labores, mi día a día, está afectando mi vida personal. Estamos hablando que pasó en un lugar que todos quedamos en shock, simple y sencillamente me encuentro en el análisis tanto del pasado, presente y futuro. Qué va a suceder mañana conmigo con mi carrera, absolutamente todo”.

LA CARRERA DE PACO FUENTES TRAS ESCÁNDALO

reveló que se siente 'humillado' y con dudas acerca de su futuro profesional.

Una publicación compartida por Paco Fuentes (@fuepaco) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 1:53 PDT

"Hoy por hoy me encuentro humillado, preguntándome el futuro de mi carrera, como voy a retomar mi carrera si es que la seriedad de mi carrera personal voy a retomar mi carrera, si es que la seriedad de mi carrera personal va a ser retomada como era antes", expresó el periodista.

Con información Tv Notas

Te puede Interesar