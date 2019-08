Madre de Geraldine Bazán rompe en llanto y pide perdón a Julián Gil

Rosalba Ortiz madre de Geraldine Bazán muy apenada y entre lágrimas le pidió disculpas a Julián Gil por haber arremetido en su contra luego de darse a conocer que el argentino supuestamente dijo que su hija le fue infiel a Santiago Ramundo (ahora expareja).

Fue el programa Ventaneando que le preguntó a la señora una segunda opinó acerca del histrión por lo que muy apenada dijo porque despotricó en contra de él además de señalar que ha sido un año muy pesado para ella y su familia.

"Ofrezco una disculpa porque me excedí en mis comentarios yo siempre soy de corazón pero, lo digo con la cabeza pero ayer sí recién estaba enterando de lo que estaba pasando de lo que se había dicho me sentí muy impotente (...) Julián no sé yo creo que las tenía guardadas las palabras, perdoname, disculpame también me dolió mucho eso que pasó un año de tortura...", dijo la señora muy apenada ante la prensa.

Y es que como todos saben la madre de Geraldine siempre ha respondido por su hija cuando se encuentra en el ojo del huracán, pues luego de haberse divorciado de Gabriel Soto ella siempre atendió a los medios para informar como estaba la actriz.

Por otro lado Rosalba agradeció a todas las personas que la han apoyado en redes sociales y es que la mujer se ha ganado varios seguidores desde que se dio a conocer en la prensa.

"Gracias a todos esos cibernautas, internautas que hacen esas palabras tan bonitas para mi hija y que la apoyan y creen en ella y ayudarme por favor a deshacer todas esos sitios robotizados que nada más se dedican a multiplicar cosas, mentiras y falsas que lastima no porque hay muchas mujeres que están en esa situación...", comentó Rosalba.

"Se le nota el sufrimiento por su hija a leguas se ve que pasa algo ahí y su hija ni la defiende", "Doña Rosalba evite a la prensa, después la atacan en redes a usted, como mamá la entiendo que le dé coraje pero si usted y su hija saben la verdad, dejen que las habladurías pasen, a la semana siguiente se van contra otro las revista", le escribieron a la mamá de Geraldine.

