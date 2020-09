Madre de Geraldine Bazán se enfrenta a Carmen Salinas por chismosa

Muy molesta se encuentra la señora Rosalba Ortiz, al enterarse sobre las declaraciones que ha hecho Carmen Salinas sobre el exmatrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pues no le ha gustado ninguna de las opiniones que ha realizado la primera actriz.

Resulta que la prensa le preguntó que pensaba la madre de Geraldine Bazán sobre las cosas que opina Carmen Salina y sin pensarla dos veces se le fue a la yugular dejándola callada al recordarle como ella supuestamente vivió con un hombre casado durante mucho tiempo.

Ella vivió 20 años así con una persona que estaba casada, bueno lo vi en Historias Engarzadas y no sé como se atreve hacer esos comentarios si ella vivió de esa manera, y el señor se fue con su esposa de todos modos. Lo que pasa es que eran otros tiempos, explicó la señora Rosalba Ortiz para Suelta la Sopa.

Como algunos sabrán Carmen Salinas se he vuelto famosa por opinar sobre los problemas de los famosos, por lo que se ha metido en líos, aunque a ella no le importa pues lo sigue haciendo, es por eso que la señora Rosalba Ortiz, decidió ponerle un alto a Carmen Salinas, quien siempre ha estado muy segura de las declaraciones que da.

Creo que la mal aconsejan. Está bien que haga los videos de su casa, de su pelo, la estoy siguiendo para que vea, pero no con el escándalo va a ganar más adeptos, al contrario, si quiere ser más querida y bendecida, no se meta, recalcó la señora Rosalba Ortiz.

Tras las declaraciones de Rosalba Ortiz, los internautas decidieron dar su punto de vista y establecieron que la madre de Geraldine Bazán está en lo correcto, pues se les hizo muy bien la manera en que la señora defendió a Geraldine Bazán, mientras que otros comentaron todo lo contrario.

"Está vieja Carmen siempre anda de metidota en las vidas ajenas, dando opiniones sin que se las pidan, como si ella no tuviese cola que le pisen", "No se porque le piden opiniones a Carmen Salinas. Ella no es psicológica de parejas , ni mucho menos profesional como trabajadora social. A demás está MUUUUUY grande para estar opinando en vida ajenas", escribieron los internautas en Instagram.