Madre de Geraldine Bazán se niega a conocer al novio de su hija por esta razón

México. Doña Rosalba Ortiz, mamá de la actriz Geraldine Bazán, no tiene deseos de conocer a Luis Murillo, el novio de su famosa hija, quien es un empresario de Nuevo León.

En entrevista con varios medios de comunicación en CDMX, la señora Ortiz ha dicho que conocerá al novio de su hija hasta que esté segura de que es "el definitivo".

En varios portales de noticias se comenta que doña Rosalba fue clara y directa al referirse a la nueva relación sentimental que tiene su hija Geraldine y al parecer desea conocer "al hombre que se vaya a casar con Geraldine, no a su novio."

“Yo no tengo por qué decidir, ella (Geraldine) sabe y una de mujer siempre espera, no es nada de que un clavo saca a otro clavo; ya tuvo tiempo y yo no tengo por qué decir si está bien o está mal y andar cuestionando de que sí ya me lo presentó o no. Hasta que se case y me diga que vaya yo a la boda, voy”.

Foto de Instagram

Y al escuchar comentarios respecto a que "el tiempo acomodó las cosas" respecto a la relación que hubo entre los exesposos Geraldine Bazán y Gabriel Soto, doña Rosalba dijo: "ya se sabe quién es la víctima, los victimarios y esas cosas."

Fue en junio pasado cuando Geraldine hizo público en el programa de Karla Díaz, integrante del grupo JNS, “Pinky Promise”, que ya tenía novio y que la trataba como a una verdadera reina.

Bazán en esa entrevista no quiso platicar mucho sobre su nueva relación sentimental, pero quien sí lo hizo fue la actriz Mariana Torres, invitada a la misma emisión.

“Se desvive por Geraldine y la quiere, y la apapacha, y la acompaña, y la sube y la baja, y: ‘¿Qué quieres mi reina y mi amor?, estás hermosa’… Se desvive por ti. Me encanta”, relató Mariana.

Y llegado el momento de que Geraldine participara en una sesión de preguntas y respuestas por parte de sus fans, alguien la cuestionó si desearía volver a casarse, a lo que respondió:

“No sé, la verdad. Es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio."

Recordemos que Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes se conocieron en 2007, se casaron por la iglesia en febrero de 2016, y procrearon dos hijas, y en 2018 anunciaron su separación definitiva y divorcio.