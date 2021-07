Madre de Naya Rivera la recuerda a un año de su muerte: "Llámame cuando estés fuera del agua"

El pasado 8 de julio se cumplió un año desde la muerte de Naya Rivera, quien perdió la vida ahogada tratando de salvar a su hijo.

La estrella de Glee, famosa por su papel de Santana Lopez, se encontraba en un viaje con su hijo, Josey, cuando se dejó de recibir noticias de ella. El bote fue encontrado navegando solo, con el menor dormido y con el chaleco salvavidas puesto, pero sin la actriz acompañándolo.

Leer más: Padre de Britney Spears habría gastado más de 2 mdd de la fortuna de su hija en abogados

Un año después de la terrible noticia, la madre de Naya Rivera, Yolanda Previtire, dio conmovedores detalles de la muerte de su hija, en entrevista con Good Morning America.

La madre de la actriz y cantante, reveló que fue la última persona con la que Naya Rivera habló antes de fallecer en el lamentable accidente. Según describió, su hija se encontraba muy emocionada por su paseo por el Lago Piru en California junto a su hijo, aunque notó también que el agua estaba un poco intranquila para navegar seguramente.

Fue horas después que otro bote encontró al pequeño Josey durmiendo solo en el bote que su madre rentó. A su lado, estaba un chaleco salvavidas para adulto, pero Naya Rivera estaba desaparecida.

“Nos llamaron y me dijeron: ‘no te preocupes, tenemos a Josey, pero tu hija no se encuentra’. Fue casi como una fuerza que me empujó hacia atrás, estaba gritando”, agregó la madre de la actriz.