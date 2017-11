Madre de Yuri también fue víctima de acoso sexual

Ya que las denuncias de acoso sexual entre productores y directores se han desatado tanto en Hollywood como en Latinoamérica, la cantante Yuri confesó haber empezado su carrera artística siendo apenas una pequeña y le ayudó a librarse de esa situación.

La interprete reveló que su madre no corrió con la misma suerte y varios hombres la buscaban, ante las cámaras de "Ventaneando" la jarocha reveló que doña Dulce Canseco se molestaba regularmente con su marido incluso le decía que le habían toqueteado el trasero mientras era manager de su hija, pero el señor lo tomaba como una broma y no le hacía caso.



"Gracias a Dios como comencé tan chamaquita, a quien le pedían las pompis era a mi mamá y luego ella iba y le contaba a mi papá bien enojada "¿Qué crees? Este tipo de su tal por cual me pidió las nachas" y él le preguntaba que si estaban guapos para hacerla enojar más. Ella estaba en su mejor momento cuando yo empecé. Era divina, tenía un cuerpazo y como buena veracruzana era muy frondosa", reveló Yuri.



Para finalizar mencionó bromeando acerca de su complexión y afirmó que nunca ha tenido un cuerpo lo suficientemente atractivo para llamar la atención de los productores musicales; asimismo, explicó que su madre siempre estuvo al pendiente de ella para evitar cualquier tipo de tragedia.

YURI ROMPIÓ EN LLANTO

El pasado 17 de noviembre la cantante Yuri realizó tremendo concierto en el Auditorio Nacional con su gira "Tan cerquita".

El concierto el cual duró dos horas fue muy bien recibido por el público y es que la jarocha deleito con sus grandes éxitos "Es ella más que yo", canción con la que abrió su show.

También fueron invitados a cantar sus pupilos de "La Voz México" con quienes interpretó "Yo te pido amor" y al terminar los presento a cada uno:

"Este grupo es con el que más hemos hecho click, para mí la voz es experiencia, es aprendizaje y es lo más lindo que me ha pasado, yo soy una persona que lo que prometo lo cumplo, y lo más lindo que nos llevamos a nuestra casa es nuestra amistad y no quería dejar pasar este momento y compartí a mi público porque muchos de ellos van hacer grandes estrellas, porque sí lo van a ser, así que gracias por aplaudirles".

La veracruzana pese al éxito que tuvo su show se mostró muy sensible ya que a punto de cumplir 40 años de trayectoria no ha ganado un Grammy pero se siente feliz de que su público no le ha fallado por cuatro décadas.

Para mí sería algo muy hermoso que algún día me reconocieran, pero para mí quiero que sepan algo, ustedes saben que yo soy neta, a veces se enojan conmigo, pero yo no tengo que ir a Las Vegas para encontrar un reconocimiento, mi premio está aquí, son ustedes, estos (los aplausos) son mis Grammy, mi disco de oro, esto es lo que yo me llevo, el cariño, el reconocimiento, muchas gracias, me hacen muy feliz" expresó entre lágrimas.



Con información Mundo Hispanico

