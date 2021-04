Magali Boysselle, actriz de series como Oscuro Deseo, revela que fue drogada y violada

México. Magali Boysselle, actriz que ha participado en series de televisión como Capadocia y Oscuro Deseo, revela al programa de televisión Ventaneando que fue drogada y violada años atrás.

Magali Boysselle hace público que fue víctima de violación, pero no se atrevió a denunciar en su porque del hecho increíblemente se enteró tiempo después.

Boysselle, quien actúo también en la serie Ingobernable, junto a Kate del Castillo, señala que un supuesto amigo le puso droga en su bebida y de esa manera abusó sexualmente de ella.

No lo denuncié, no me di cuenta hasta mucho tiempo después. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que estaba alcoholizada y que yo lo había seducido", dice a Ventaneando.

La actriz señala que en este tiempo era muy joven y le creyó a su amigo respecto a las cosas que él le dijo, pero después reflexionó y pensó que era imposible que estuviera alcoholizada al momento del abuso, y recuerda que sólo tomó una piña colada.

Recuerda que el sujeto tenía por nombre Rodrigo y luego de platicar con una amiga suya la enteró que él le hizo la misma "jugada" con la bebida y entendió lo que había pasado.

Y lamente que en México muchas mujeres prefieran quedarse calladas en situaciones que vivan así, puesto que nadie les cree, y recuerda que en aquel momento le contó a dos amigos sobre la violación pero no le creyeron y pensó que si iba a las autoridades, menos.

No había ninguna cuestión física de que me hubiera golpeado o lastimado. Estaba yo drogada, pero no me lastimó físicamente. Entonces, a no ser que me hubieran hecho un análisis de sangre en ese momento, no hubiera habido manera (de denunciarlo)”, refiere.