Magaly Chávez quiere que su prometido, Alfredo Adame, se reconcilie con sus hijos

Ciudad de México.- Magalý Chávez, la joven modelo y prometida de Alfredo Adame, desea que este se reconcilie con sus tres hijos, así lo dijo al ser cuestionada al respecto al finalizar su presentación en la obra de teatro en la que participa.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría que Alfredo Adame se reconcilie con sus hijos, la influencer contestó que “ Lo mejor que tenemos es la familia, Es una bendición, estar con los hijos, con la mamá, el papá…Él odavía tiene a sus hijos, y está en un muy buen momento para recuperarlos”.

Al cuestionar sobre si ella intercederá en para que Adame se acerque de nuevo a sus hijos, ella respondió:

“Pero por supuesto! Por eso pido mi limosna de verdad, yo vengo de una familia muy unida y cuando yo estoy peleada con mi mamá por alguna tontería, yo me siento mal”.

Recordemos que Alfredo Adame tiene cerca de un año peleado con sus hijos, inclusive, minutos antes de las declaraciones de Chávez, él decía no conocer a sus hijos y se dijó estar feliz y enamorado de Magaly.

Magaly también espera que la reconciliación de Adame con sus hijos se de pronto y dice que no cree que el alejamiento, dure para siempre.

“No creo, aparte ya lo hemos platicado, como algunas cositas, como que onda con sus hijos y todo, me platica lo que me tiene que platicar, no se los puedo decir, pero, yo siento que sí, yo siento que algún día va poder ver a sus hijos bien”.

Sebastian, uno de los hijos de Alfredo declaraba en un vídeo, que le gustaría reconciliarse a su padre, y Magaly, al ser cuestionada, comentó que espera que Alfredo lo vea para que se le ablande el corazón:

“Acabo de ver ese bonito video, porque me lo enviaron,, lo vi y dije, wow, deja que lo vea [Alfredo] …Deja que lo vea, no sé si lo ha visto, pero por lo menos, le va a mover el corazón”

Y respecto a la relación o posibles encuentros que Adame pudiera tener con su ex esposa, Magaly, segura de sí misma, dijo no tener problema alguno.

“¡Pero por supuesto! A mí me enseñaron en mi casa a respetar, y yo respeto a todo aquel que me respete… Nooo, al contrario, él tiene que tener su espacio y si él algún día me dice ‘sabes que, voy a ir a ver a mis hijos’ obviamente va a ver a la ex esposa, pero que tiene, van a convivir, como una familia que fueron.”

Cabe recordar que hace apenas un día, Alfredo Adame y Magaly Chávez anunciaron su compromiso, sin embargo, ya tienen planes de formar una familia, sin embargo, a Magaly le gustaría que Alfredo solucione primero los problemas con los hijos que ya tiene.

“Híjole, a ver si no me regaña, pero me gustaría que primero se reconciliara con sus hijos para que nosotros tengamos los nuestros…A mí no me gustaría que al rato se peleara con mis hijos y que hiciera esto.” Exclamó Chávez.