Magda Rodríguez: ¿De qué murió la productora del programa Hoy?

México.- Durante el transcurso de este domingo 01 de noviembre el reportero Carlos Jiménez notificó la muerte de la popular productora de televisión Magda Rodríguez, hecho que posteriormente sería confirmado por fuentes como Televisa, Milenio entre otras.

En un principio no era mucha la información hecha tendencia, sin embargo con el paso de los minutos fue el mismo Jiménez quién publicó la supuesta causa de fallecimiento: un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El comunicador aseguró que ese fue el diagnóstico de los paramédicos que atendieron a la extinta productora al intentar ayudarla, pero no pudieron hacer mucho, pues su empleada doméstica la encontró sin vida alrededor de las 10:30 horas en su casa de la Alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

A pesar de todo lo dicho, existen versiones divididas, pues la periodista mexicana Ana María Alvarado comunicó en su canal oficial de Youtube que la productora habría perdida la vida por un "infarto". Cabe destacar que el mismo pudo ser producido por las afectaciones que filtró Carlos Jiménez.

Alvarado además brindó el pésame a la familia de su excompañera de trabajo, y agregó que la comunicadora Maxine Woodside “está super triste, acabábamos de hablar con ella, hasta habíamos quedado en comer y en eso yo me enfermé.

Personalidades que se han pronunciado al respecto:

No solo Ana María Alvarado y Jiménez han hablado publicamente o escrito en sus redes sociales sobre la lamentable pérdida, también lo hicieron el actor y conductor del matutino Hoy Lambda García, Andrea Legarreta, el productor Juan Osorio, su hermana Andrea Rodríguez, entre muchas otras figuras del medio.

Lambda García

"No lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer. No hay palabras mi Magdis, vuela alto", publicó García en redes.

Juan Osorio

"Lamento el fallecimiento de mi amiga Magda Rodríguez, fortaleza y resignación para su familia y en especial para Andrea Escalona, descase en paz", escribió en Twitter el productor de televisión Juan Osorio.

Maxine Woodside

Murió Magda Rodríguez. Mi corazón no lo puedo creer. Mi querida amiga descansa en los brazos de Dios nuestro señor. Mi pésame para Andrea Escalona y su hermana Andrea, las amo.

Andrea Rodríguez

"Mi adorada sis no sé cómo explicarte lo importante que eres en mi vida. Al buscar qué fotos elegir hubiera necesitado miles de post para poner los miles de momentos increíbles vividos a tu lado. Siempre presente, siempre amorosa, la mejor jefa, hermana, amiga, compañera, tía, mamá, que Dios te siga dando más de lo que te mereces. Feliz cumple".

Andrea Legarreta

“Sonriéndole a la vida... A lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen... Trabajadora incansable. Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, ¡una familia! Celebro tu vida Magda querida... Ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando todo. Te amamos @magdaproducer. Dios contigo y tu familia”.

Hasta el momento su hija Andrea Escalona no ha manifestado mensaje alguno en redes sociales.