Magda Rodríguez crea enemistad entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta, según Alex Kaffie

La productora del Programa Hoy, Magda Rodríguez, estaría provocando supuestamente discordía entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes por años han sido las conductoras estelares del matutino de Televisa. El periodista Alex Kaffie aseguró que la productora antes mencionada se ha encargado de que haya desunión entre las presentadoras.

En su más reciente columna para El Heraldo de México, Alex Kaffie manifestó que hay "guerra" entre las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, gracias a la intervención de Magda Rodríguez. "Hoy celebra su vigésimo segundo aniversario, sí, teniendo como productora a una mujer (Magda Rodríguez) que ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sembrando discordias entre ellas, el matutino de Las Estrellas alcanza un año extra de vida".

Hoy, el programa matinal más visto de televisión abierta, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema.

Andrea Legarreta y Magda Rodríguez. Foto: Instagram @magdaproducer

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Alex Kaffie señala en su columna, que la relación entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta no está del todo bien, por culpa de la productora de Hoy, Magda Rodríguez. Anteriormente el periodista contó: "¿Cómo se llamó la obra? Primer acto, sultana aparece diciendo que su consentida es fulana. Segundo acto, mengana, que es compañera de fulana, pero rival de sultana, aparece posteando en Instagram el mensaje: 'antes de ser un gran líder hay que ser un gran ser humano' y gritando furiosa '¡urgen seres humanos con sensibilidad y empatía, con sentido común, con educación y que unan y no separen!' ¿Cómo se llamó la obra? Hoy".

Presuntamente Magda Rodríguez habría provocado los celos laborales de Andrea Legarreta, al decir que Galilea Montijo era su conductora favorita. Incluso la esposa de Erik Rubín habría publicado una indirecta en su feed de Instagram dedicada a Magda.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo asegura que si se quieren. Foto: Instagram @galileamontijo

¿Qué tiene Alex Kaffie en contra de Magda Rodríguez? El periodista constantemente publica rumores sobre la productora de televisión, entre estos, que Jorge "El Burro" Van Rankin ya no la soporta. "Está feliz de irse de Hoy, sí, Jorge el Burro Van Rankin brinca de contento debido a que en agosto abandona ese programa. Por diez semanas él se largará del matutino de Las Estrellas para ir a grabar la próxima temporada de 40 y 20 (serie que protagoniza). El conductor, repito, brinca de contento porque que se ausenta temporalmente de Hoy (hecho que le significa vacaciones y descanso de Magda Rodríguez)".

Y es que ella y Jorge, Jorge y aquella, cada día se soportan menos. El Burro también está contento de saber que el ciclo de Magda como productora de Hoy concluye en diciembre próximo.

Hasta el momento Andrea Legarreta y Galilea Montijo no han comentado nada al respecto. No es la primera vez que surgen rumores que entre ambas, no hay una buena amistad. Dichos rumores ellas mismas se han encargado de desmentir en sus redes sociales. "Que si nos queremos", expresó Galilea anteriormente en un post en su feed de Instagram.

Por su parte, Andrea Legarreta dedicó este mensaje a Galilea Montijo en uno de sus pasados cumpleaños: "que Dios te llene de la felicidad que mereces y momentos maravillosos, hemos pasado tanto juntas que no sabía que foto elegir, agradezco todo lo vivido a tu lado, las risas, las carcajadas, la complicidad, las diferencias, los bailes, los juegos, los mezcales, los consejos, las lágrimas, los errores, el apoyo...Dios te bendiga mamacita".

Amorosas palabras de Andrea Legarreta a Galilea Montijo. Foto: Instagram @andrealegarreta

