Magda Rodríguez habla de la supuesta enemistad entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo, provocada por ella

La supuesta enemistad entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta ha sido provocada, según, por Magda Rodríguez, productora del Programa Hoy. En su más reciente columna para El Heraldo de México, el periodista de espectáculos Alex Kaffie, aseguró que Magda se ha encargado de provocar discordia entre las conductoras estelares del matutino.

Alex Kaffie manifestó que hay "guerra" entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo, gracias a la intervención de Magda Rodríguez. "Hoy celebra su vigésimo segundo aniversario, sí, teniendo como productora a una mujer (Magda Rodríguez) que ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sembrando discordias entre ellas, el matutino de Las Estrellas alcanza un año extra de vida".

Hoy, el programa matinal más visto de televisión abierta, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema.

Ante estas nuevas acusaciones de Alex Kaffie en contra de Magda Rodríguez, la productora de televisión compartió un video con Las Estrellas, donde comentó al respecto: "respecto a si Galilea y Andrea están separadas por mi culpa, una cosa, ya somos suficientemente grandes e inteligentes para hacer por sí mismo lo que ellas quieran, ni yo ni nadie las va a separar, ellas están unidas, hacen un gran equipo".

Yo agradezco muchísimo ser la productora de 'Hoy' y el poder estar en esta parte de 'Hoy' que ha tenido tanto éxito. Hoy cumplimos 22 años, y si no estuvieron juntas fue por la pandemia, desde hace mucho tiempo estamos divididos en equipos, el equipo A y el equipo B, y no hagan caso a chismes.

El Programa Hoy celebra 22 años al aire. Foto: Instagram @magdaproducer

Esta no es la primera vez que Alex Kaffie señala en su columna, que la relación entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta no está del todo bien, por culpa de Magda Rodríguez. Semanas atrás escribió en su columna que la productora de televisión habría provocado los celos laborales de Andrea, al decir que Galilea era su conductora favorita, incluso, la esposa de Erik Rubín habría publicado una indirecta en su feed de Instagram dedicada a Magda: "antes de ser un gran líder hay que ser un gran ser humano' y gritando furiosa '¡urgen seres humanos con sensibilidad y empatía, con sentido común, con educación y que unan y no separen!".

Ayer lunes el matutino estelar de Televisa cumplió ya 22 años al aire. En sus redes sociales las conductoras estrellas de Hoy, expresaron su sentir. Andrea Legarreta manifestó: "ha pasado tanto en este tiempo, me quedo con lo bueno, los amigos de verdad, las risas, los viajes, la complicidad, el amor y agradecimiento a la camiseta, (esa camiseta que somos pocos los que traemos bien puesta), me quedo con la fortaleza que me ha dado atravesar por momentos duros y seguir de pie y con la frente en alto, orgullosa de lo que soy y orgullosa de mi crecimiento en lo laboral pero sobre todo en lo personal y espiritual, como mujer en todos sentidos".

Andrea Legarreta agradecida por todos los años que ha estado en el Programa Hoy. Foto: Instagram @andrealegarreta

Por su parte Galilea Montijo, ante el aniversario 22 del Programa Hoy, mencionó: "me he divertido tanto con ustedes en el programa, gracias por dejarnos llevarles diversión por tantos años".

Magda Rodríguez resaltó en sus redes sociales que todo el equipo del Programa Hoy: "¡somos un grupo unido trabajando en pandemia! Un sólo 'Hoy', 22 años y para mí un sueño cumplido profesionalmente, algo que deseé desde el día en que el programa nació, gracias infinitas. Gracias a todos los conductores, reporteros, staff, producción, maquillaje, ventas, colaboradores, expertos...¡Gracias a a todos los que hicieron posible este sueño, gracias Dios!".

